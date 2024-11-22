В США обвинили Россию в перевозках военных грузов через Волго-Донской канал

Эксперты предлагают НАТО обратить внимание на Каспийский и Волго-Донский маршруты, так как эти магистрали якобы обеспечивают торговлю боеприпасами между российскими и иранскими военными. Однако никаких доказательств этих слов западные журналисты не предоставляют.