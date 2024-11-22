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Posted 22 ноября, 16:58

Published 22 ноября, 16:58

Modified 22 ноября, 17:01

Updated 22 ноября, 17:01

США хотят проверять российские корабли в Волго-Донском канале

В США обвинили Россию в перевозках военных грузов через Волго-Донской канал

22 ноября 2024, 16:58
Фото: 1MI. США хотят проверять российские корабли в Волго-Донском канале
По мнению западных СМИ, Россия может использовать Волго-Донский канал для переправки военных судов и грузов, сообщает «Дон 24» со ссылкой на вашингтонское издание Caspian Policy Center.

Эксперты предлагают НАТО обратить внимание на Каспийский и Волго-Донский маршруты, так как эти магистрали якобы обеспечивают торговлю боеприпасами между российскими и иранскими военными. Однако никаких доказательств этих слов западные журналисты не предоставляют.

Кроме того, СМИ утверждает, что Россия активно использует Волго-Донский канал для переброски военных кораблей и грузов. Информации подтверждающей эти предположения в тексте тоже нет.

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Добавим, что Волго-Донский канал — водная магистраль, соединяющая реки Волгу и Дон в месте их максимального сближения и одновременно обеспечивающая связь Каспийского моря с Мировым океаном.

Ранее RostovGazeta рассказала, что известно о новейшей ракетной системе «Орешник», которую применила Россия.

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