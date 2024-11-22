Posted 22 ноября, 16:58
Published 22 ноября, 16:58
Modified 22 ноября, 17:01
Updated 22 ноября, 17:01
Эксперты предлагают НАТО обратить внимание на Каспийский и Волго-Донский маршруты, так как эти магистрали якобы обеспечивают торговлю боеприпасами между российскими и иранскими военными. Однако никаких доказательств этих слов западные журналисты не предоставляют.
Кроме того, СМИ утверждает, что Россия активно использует Волго-Донский канал для переброски военных кораблей и грузов. Информации подтверждающей эти предположения в тексте тоже нет.
Добавим, что Волго-Донский канал — водная магистраль, соединяющая реки Волгу и Дон в месте их максимального сближения и одновременно обеспечивающая связь Каспийского моря с Мировым океаном.
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