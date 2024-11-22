«Вакцины нет»: как защитить детей от менингита в Ростове

В поликлинике рассказали, как защитить детей от менингита в Ростове

Сюжет Эксклюзив

Врач одной из поликлиник Ростова сообщил корреспонденту RostovGazeta, что лучшей защитой детей от менингита является здоровый образ жизни и правильное воспитание. Детей нужно с раннего детства приучать не тянуть в рот грязные руки и сразу сообщать родителям если что-то беспокоит.