«Вакцины нет»: как защитить детей от менингита в Ростове

Posted 22 ноября, 04:58
Published 22 ноября, 04:58
Modified 22 ноября, 05:00
Updated 22 ноября, 05:00
Напомним, что в детском саду Ростова зафиксировали два случая заболевания менингитом. Это то самое учреждение дошколят, о котором власти сообщали, что там произошла вспышка энтеровирусной инфекции.
Работа детского сада приостановлена до конца ноября.
«Менингит — это одно из осложнений энтеровирусной инфекции, к которым, в том числе, относится и вирус Коксаки. Осложнения могут возникнуть у детей с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, после перенесенной болезни», — делится мнением врач поликлиники, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор уточняет, что энтеровирусы передаются воздушно-капельным путем и через грязные руки. Вакцины от него не существует.
«Дело в том, что энтеровирусов много и они полиморфные», — объясняет собеседник.
Поэтому медик подчеркивает, что лучшая защита детей от энтеровирусов заключается в закаливании, в соблюдении здорового образа жизни и правильном воспитании. Воспитание заключается в обязательном мытье рук перед едой, и привычке не тянуть в рот грязные руки и игрушки.
«Конечно же, эту болезнь нельзя запускать. Если ребенок испытывает недомогание, нужно оставлять его дома, вызвать врача и соблюдать все его рекомендации. А если в садике заболели дети, то лучше пересидеть несколько дней дома, пока не пройдет вспышка заболевания», — рекомендует медик.
Ранее со ссылкой на слова врача RostovGazeta сообщала, как целые деревни оставались глухими из-за вспышек менингита на Дону.