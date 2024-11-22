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Posted 22 ноября, 04:58

Published 22 ноября, 04:58

Modified 22 ноября, 05:00

Updated 22 ноября, 05:00

В поликлинике рассказали, как защитить детей от менингита в Ростове

«Вакцины нет»: как защитить детей от менингита в Ростове

22 ноября 2024, 04:58
Фото: rostovgazeta.ru. В поликлинике рассказали, как защитить детей от менингита в Ростове

В поликлинике рассказали, как защитить детей от менингита в Ростове

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Эксклюзив
Врач одной из поликлиник Ростова сообщил корреспонденту RostovGazeta, что лучшей защитой детей от менингита является здоровый образ жизни и правильное воспитание. Детей нужно с раннего детства приучать не тянуть в рот грязные руки и сразу сообщать родителям если что-то беспокоит.

Напомним, что в детском саду Ростова зафиксировали два случая заболевания менингитом. Это то самое учреждение дошколят, о котором власти сообщали, что там произошла вспышка энтеровирусной инфекции.

Работа детского сада приостановлена до конца ноября.

«Менингит — это одно из осложнений энтеровирусной инфекции, к которым, в том числе, относится и вирус Коксаки. Осложнения могут возникнуть у детей с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, после перенесенной болезни», — делится мнением врач поликлиники, не пожелавший публиковать свое имя.
Вспышка менингита зафиксирована в детском саду в Ростове-на-Дону
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Доктор уточняет, что энтеровирусы передаются воздушно-капельным путем и через грязные руки. Вакцины от него не существует.

«Дело в том, что энтеровирусов много и они полиморфные», — объясняет собеседник.

Поэтому медик подчеркивает, что лучшая защита детей от энтеровирусов заключается в закаливании, в соблюдении здорового образа жизни и правильном воспитании. Воспитание заключается в обязательном мытье рук перед едой, и привычке не тянуть в рот грязные руки и игрушки.

Воспитание заключается в обязательном мытье рук перед едой, и привычке не тянуть в рот грязные руки и игрушки.Воспитание заключается в обязательном мытье рук перед едой, и привычке не тянуть в рот грязные руки и игрушки.
Воспитание заключается в обязательном мытье рук перед едой, и привычке не тянуть в рот грязные руки и игрушки.. Фото: Изображение Midjourney
«Конечно же, эту болезнь нельзя запускать. Если ребенок испытывает недомогание, нужно оставлять его дома, вызвать врача и соблюдать все его рекомендации. А если в садике заболели дети, то лучше пересидеть несколько дней дома, пока не пройдет вспышка заболевания», — рекомендует медик.

Ранее со ссылкой на слова врача RostovGazeta сообщала, как целые деревни оставались глухими из-за вспышек менингита на Дону.

«Целые деревни оставались глухими»: врач рассказал о вспышках менингита на Дону
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