Василий Голубев официально стал сенатором Ростовской области

Напомним, что 20 ноября сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова досрочно сложила полномочия. Она покинула Совет Федерации в пользу нового рабочего места. Сам Голубев объявил о своей отставке в День народного единства 4 ноября. Президент России Владимир Путин назначил в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.