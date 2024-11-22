Василий Голубев официально стал сенатором Ростовской области

Posted 22 ноября, 12:33
Published 22 ноября, 12:33
Modified 22 ноября, 12:35
Updated 22 ноября, 12:35
В пятницу, 22 ноября, депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли решение назначить Василия Голубева сенатором от донского региона в Совете Федерации. Его кандидатуру выдвинула «Единая Россия».
На внеочередном заседании регионального парламента председатель Заксобрания области Александр Ищенко отметил, что Василий Голубев положительно проявил себя на посту главы Ростовской области. Он внес немалый вклад в развитие региона, а также активно участвовал в законодательном процессе.
Напомним, что 20 ноября сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова досрочно сложила полномочия. Она покинула Совет Федерации в пользу нового рабочего места. Сам Голубев объявил о своей отставке в День народного единства 4 ноября. Президент России Владимир Путин назначил в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.