Владелец пекарни объяснил, почему цены на выпечку в Ростове приблизились к московским

Posted 22 ноября, 07:36
Published 22 ноября, 07:36
Modified 22 ноября, 07:38
Updated 22 ноября, 07:38
В конце октября президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов заявил о том, что цены на хлебобулочные изделия в Ростовской области могут приблизиться не только к московским, но и одним из самых высоких в стране — арктическим. Почему так происходит, корреспондент узнал непосредственно у сотрудника сферы изготовления хлебобулочных изделий в регионе.
«В данном случае повышение стоимости выпечки в меньшей степени связано с подорожанием сырья. Ростовская область уж точно не тот регион, где нет недостатка в муке», — отмечает Вадим Ким.
Эксперт добавляет, что на рост стоимости хлебобулочных изделий влияют другие издержки.
«Значительная часть доходов уходит на рекламу, аренду помещения, оплату услуг ЖКХ, доставку продукции. По всем этим пунктам стоимость ежегодно растет. Вдобавок хлебопекарное производство нужно обеспечить техникой: тестомесами, печами. Какую-то часть производят в России, а какая-то китайского, белорусского, турецкого происхождения. Ремонт техники и стоимость новой тоже не дешевеют. Это объясняет, почему хлеб в Ростовской области стоит почти так же, как в других регионах», — объясняет владелец одной из ростовских пекарен.
Вадим Ким добавляет, что из-за более дешевого сырья для производства хлеба в Ростовской области, цены на него все же будут немного ниже, чем в неаграрных регионах.
Ранее RostovGazeta писала о том, что шиномонтажки массово взвинтили цены в Ростовской области.