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Posted 22 ноября, 07:36

Published 22 ноября, 07:36

Modified 22 ноября, 07:38

Updated 22 ноября, 07:38

Эксперт объяснил, почему в ростовских пекарнях почти столичные цены на выпечку

Владелец пекарни объяснил, почему цены на выпечку в Ростове приблизились к московским

22 ноября 2024, 07:36
Фото: 1MI. Эксперт объяснил, почему в ростовских пекарнях почти столичные цены на выпечку

Владелец пекарни объяснил почти московские цены в Ростове на выпечку

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Эксклюзив
Высокая стоимость хлебобулочных изделий в Ростовской области обусловлена несырьевыми издержками производства, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал владелец одной из ростовских пекарен Вадим Ким.

В конце октября президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов заявил о том, что цены на хлебобулочные изделия в Ростовской области могут приблизиться не только к московским, но и одним из самых высоких в стране — арктическим. Почему так происходит, корреспондент узнал непосредственно у сотрудника сферы изготовления хлебобулочных изделий в регионе.

«В данном случае повышение стоимости выпечки в меньшей степени связано с подорожанием сырья. Ростовская область уж точно не тот регион, где нет недостатка в муке», — отмечает Вадим Ким.

Эксперт добавляет, что на рост стоимости хлебобулочных изделий влияют другие издержки.

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«Значительная часть доходов уходит на рекламу, аренду помещения, оплату услуг ЖКХ, доставку продукции. По всем этим пунктам стоимость ежегодно растет. Вдобавок хлебопекарное производство нужно обеспечить техникой: тестомесами, печами. Какую-то часть производят в России, а какая-то китайского, белорусского, турецкого происхождения. Ремонт техники и стоимость новой тоже не дешевеют. Это объясняет, почему хлеб в Ростовской области стоит почти так же, как в других регионах», — объясняет владелец одной из ростовских пекарен.

Вадим Ким добавляет, что из-за более дешевого сырья для производства хлеба в Ростовской области, цены на него все же будут немного ниже, чем в неаграрных регионах.

Ранее RostovGazeta писала о том, что шиномонтажки массово взвинтили цены в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Хлеб#Рост цен#Ростов#Хлебобулочные изделия
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