Владелец пекарни объяснил, почему цены на выпечку в Ростове приблизились к московским

В конце октября президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов заявил о том, что цены на хлебобулочные изделия в Ростовской области могут приблизиться не только к московским, но и одним из самых высоких в стране — арктическим. Почему так происходит, корреспондент узнал непосредственно у сотрудника сферы изготовления хлебобулочных изделий в регионе.