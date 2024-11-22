Жители Ростовской области массово отказываются от автокредитов

По данным диаграммы НБКИ, общее количество выданных автокредитов по стране в ноябре сократилось больше, чем на треть. Ростовская область не стала исключением. Статистика показывает, что в сентябре 2024 года было выдано 6,76 тысячи таких займов, а в октябре — 4,16 тысячи, что на 38,5% меньше.