Жители Ростовской области массово отказываются от автокредитов

Posted 22 ноября, 04:30
Published 22 ноября, 04:30
Modified 22 ноября, 04:30
Updated 22 ноября, 04:30
По данным диаграммы НБКИ, общее количество выданных автокредитов по стране в ноябре сократилось больше, чем на треть. Ростовская область не стала исключением. Статистика показывает, что в сентябре 2024 года было выдано 6,76 тысячи таких займов, а в октябре — 4,16 тысячи, что на 38,5% меньше.
«Во многом это связано именно с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики», — говорится в сообщении. Тем не менее, спрос на автокредиты остается высоким благодаря дистрибьюторам, производителям автомобилей и активному потребительскому спросу.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, на какие суммы жители Ростова и области берут кредиты, чтобы купить себе машину.