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Posted 22 ноября, 04:30

Published 22 ноября, 04:30

Modified 22 ноября, 04:30

Updated 22 ноября, 04:30

Ростовчане массово отказались от автокредитов

Жители Ростовской области массово отказываются от автокредитов

22 ноября 2024, 04:30
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовчане массово отказались от автокредитов
Количество выданных автокредитов в Ростовской области в октябре значительно сократилось по сравнению с сентябрем. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

По данным диаграммы НБКИ, общее количество выданных автокредитов по стране в ноябре сократилось больше, чем на треть. Ростовская область не стала исключением. Статистика показывает, что в сентябре 2024 года было выдано 6,76 тысячи таких займов, а в октябре — 4,16 тысячи, что на 38,5% меньше.

«Во многом это связано именно с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики», — говорится в сообщении. Тем не менее, спрос на автокредиты остается высоким благодаря дистрибьюторам, производителям автомобилей и активному потребительскому спросу.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, на какие суммы жители Ростова и области берут кредиты, чтобы купить себе машину.

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#Светлана Саранча#Общество#Экономика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Кредит#Авто#Автокредиты
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