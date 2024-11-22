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Posted 22 ноября, 07:51

Published 22 ноября, 07:51

Modified 22 ноября, 07:53

Updated 22 ноября, 07:53

Жители Ростовской области пожаловались на горы мусора Владимиру Путину

Жители Ростовской области пожаловались на горы мусора Владимиру Путину

22 ноября 2024, 07:51
Фото: 1MI. Жители Ростовской области пожаловались на горы мусора Владимиру Путину
Жители Ростовской области продолжают массово жаловаться на проблемы с вывозом мусора. В Гуково создали петицию, в которой обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину и врио главы региона Юрию Слюсарю.

Проблемы с мусором не первый год мелькают в новостной повестке Ростовской области. Однако сколько бы ни жаловались люди на свалочные очаги, «воз все ныне там».

— Мусор стал нашей головной болью. Все районы нашего города утопают в мусоре, контейнерные площадки переполнены и не вывозится мусор в течение 2-4 недель. Это не просто эстетическая проблема — это прямая угроза здоровью и благополучию всех нас. По данным Всемирной организации здравоохранения, неправильное управление отходами может привести к ряду проблем с общественным здоровьем, включая кожные заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже к раковым заболеваниям. Мы не хотим жить в таких условиях, — сказано в петиции на сервисе change.org.
Врио губернатора Юрию Слюсарю показали заваленный мусором город Шахты
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Фото: t.me/sulinnews. Саша Сулин

Горожане потребовали выполнения от местных властей обеспечить своевременный вывоз мусора.

Ранее Юрий Слюсарь лично убедился в том, насколько разрослась эта проблема в городе Шахты. После рабочей поездки он опубликовал пост об этом, под которым собралось полторы тысячи комментариев с аналогичной жалобой из других муниципалитетов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Мусор#Владимир Путин#Петиция#Жители#Местные власти#Вывоз мусора#Юрий Слюсарь
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