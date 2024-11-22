Жители Ростовской области пожаловались на горы мусора Владимиру Путину

Posted 22 ноября, 07:51
Published 22 ноября, 07:51
Modified 22 ноября, 07:53
Updated 22 ноября, 07:53
Проблемы с мусором не первый год мелькают в новостной повестке Ростовской области. Однако сколько бы ни жаловались люди на свалочные очаги, «воз все ныне там».
— Мусор стал нашей головной болью. Все районы нашего города утопают в мусоре, контейнерные площадки переполнены и не вывозится мусор в течение 2-4 недель. Это не просто эстетическая проблема — это прямая угроза здоровью и благополучию всех нас. По данным Всемирной организации здравоохранения, неправильное управление отходами может привести к ряду проблем с общественным здоровьем, включая кожные заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже к раковым заболеваниям. Мы не хотим жить в таких условиях, — сказано в петиции на сервисе change.org.
Горожане потребовали выполнения от местных властей обеспечить своевременный вывоз мусора.
Ранее Юрий Слюсарь лично убедился в том, насколько разрослась эта проблема в городе Шахты. После рабочей поездки он опубликовал пост об этом, под которым собралось полторы тысячи комментариев с аналогичной жалобой из других муниципалитетов.