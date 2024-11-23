Геомагнитная буря обрушится на Ростовскую область в начале декабря

Однако по сравнению с бурей в октябре, когда мощный магнитный шторм ударил с силой Кр=7 и даже почти 8 единиц, эти будут не такими сильными. Метеозависимым людям, тем не менее, лучше в этот период избегать физической и умственной активности, меньше пить кофе и спиртное.