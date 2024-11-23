Геомагнитная буря обрушится на Ростовскую область в начале декабря

Posted 23 ноября, 04:35
Published 23 ноября, 04:35
Modified 23 ноября, 04:35
Updated 23 ноября, 04:35
Первую бурю прогнозируют 1 числа. Затем явление повторится 6 и 7 декабря, а также 17-го. В эти дни глобальный планетарный индекс геомагнитной активности приблизится к пяти единицам из девяти возможных (Кр=5).
Однако по сравнению с бурей в октябре, когда мощный магнитный шторм ударил с силой Кр=7 и даже почти 8 единиц, эти будут не такими сильными. Метеозависимым людям, тем не менее, лучше в этот период избегать физической и умственной активности, меньше пить кофе и спиртное.