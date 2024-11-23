Гирлянды стали снимать на Пушкинской в Ростове-на-Дону. Что произошло?

Posted 23 ноября, 13:15
Published 23 ноября, 13:15
Modified 23 ноября, 13:15
Updated 23 ноября, 13:15
Службы Ростова решили заняться ремонтом неработающих гирлянд, украшающих центр города. На Пушкинской улице рабочие уже успели снять некоторые гирлянды.
По всей видимости, отремонтировать их хотят к Новому году. Уже скоро в Ростове-на-Дону начнут появляться первые праздничные украшения.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону закрылся единственный каток под открытым небом в ТЦ «Большой». На его месте появится другая площадка. Прокатиться на коньках можно в торговых центрах «Рио», «Мега», в парке Революции, «Айс Арене» на Коммунистическом, «ЛедАксе» в Аксае и в «Осьминожке».