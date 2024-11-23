Гирлянды стали снимать на Пушкинской в Ростове-на-Дону. Что произошло?

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону закрылся единственный каток под открытым небом в ТЦ «Большой». На его месте появится другая площадка. Прокатиться на коньках можно в торговых центрах «Рио», «Мега», в парке Революции, «Айс Арене» на Коммунистическом, «ЛедАксе» в Аксае и в «Осьминожке».