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Posted 23 ноября, 13:15

Published 23 ноября, 13:15

Modified 23 ноября, 13:15

Updated 23 ноября, 13:15

На Пушкинской улице в Ростове-на-Дону стали ремонтировать неработающие гирлянды

Гирлянды стали снимать на Пушкинской в Ростове-на-Дону. Что произошло?

23 ноября 2024, 13:15
Фото: https://t.me/cheRostov
. На Пушкинской улице в Ростове-на-Дону стали ремонтировать неработающие гирлянды

Гирлянды стали снимать на Пушкинской в Ростове-на-Дону

На Пушкинской улице в Ростове-на-Дону стали ремонтировать неработающие гирлянды, сообщают в соцсетях очевидцы.

Службы Ростова решили заняться ремонтом неработающих гирлянд, украшающих центр города. На Пушкинской улице рабочие уже успели снять некоторые гирлянды.

По всей видимости, отремонтировать их хотят к Новому году. Уже скоро в Ростове-на-Дону начнут появляться первые праздничные украшения.

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Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону закрылся единственный каток под открытым небом в ТЦ «Большой». На его месте появится другая площадка. Прокатиться на коньках можно в торговых центрах «Рио», «Мега», в парке Революции, «Айс Арене» на Коммунистическом, «ЛедАксе» в Аксае и в «Осьминожке».

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