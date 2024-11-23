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Posted 23 ноября, 09:28

Published 23 ноября, 09:28

Modified 23 ноября, 09:30

Updated 23 ноября, 09:30

10-летний мальчик попал под колеса машины в Волгодонске

Иномарка на большой скорости переехала школьника в Ростовской области

23 ноября 2024, 09:28
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области. 10-летний мальчик попал под колеса машины в Волгодонске
10-летний мальчик попал под колеса машины в Волгодонске, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

Авария произошла вечером 22 ноября на улице 30 лет Победы в Волгодонске. Водитель Toyota Camry сбил 10-летнего мальчика рядом с домом номер 22а. Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Автомобилист не успел среагировать на школьника.

С многочисленными травмами мальчик доставлен в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы начали расследование происшествия.

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Ранее три человека пострадали в ДТП в Новочеркасске из-за уснувшего водителя. Его машина и другое авто столкнулись на встречной полосе на спуске Герцена.

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