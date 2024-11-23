Иномарка на большой скорости переехала школьника в Ростовской области

Posted 23 ноября, 09:28
Published 23 ноября, 09:28
Modified 23 ноября, 09:30
Updated 23 ноября, 09:30
Авария произошла вечером 22 ноября на улице 30 лет Победы в Волгодонске. Водитель Toyota Camry сбил 10-летнего мальчика рядом с домом номер 22а. Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Автомобилист не успел среагировать на школьника.
С многочисленными травмами мальчик доставлен в медицинское учреждение.
Правоохранительные органы начали расследование происшествия.
Ранее три человека пострадали в ДТП в Новочеркасске из-за уснувшего водителя. Его машина и другое авто столкнулись на встречной полосе на спуске Герцена.