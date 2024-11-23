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Posted 23 ноября, 14:18

Published 23 ноября, 14:18

Modified 23 ноября, 14:18

Updated 23 ноября, 14:18

Главные новости Ростовской области 23 ноября

Итоги дня: жители Ростова изучают памятки о ракетной угрозе и ищут билеты в Москву

23 ноября 2024, 14:18
Фото: Изображение Midjourney. Главные новости Ростовской области 23 ноября
В Ростове распространяют памятки на случай ракетной опасности, до суда дошло дело о благоустройстве парка «Дружба», а для жителей города не осталось билетов на поезд до Москвы.

Памятка на случай опасности

На портале администрации Ростова появилась памятка от спасателей на случай ракетной опасности. Они напомнили, что регион регулярно подвергается атакам с неба. На днях один из беспилотников долетел до соседнего с Ростовом Мясниковского района.

Спасатели просят жителей в случае объявления ракетной опасности спуститься в убежища, подвалы домов или нижние этажи зданий. Важно найти место без окон.

Если воздушная тревога настигла человека на улице, нужно как можно скорее укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или на парковке. Водителям следует выйти из машины и спуститься в укрытие.

Не при каких обстоятельствах нельзя трогать обломки упавших ракет или беспилотников. При их обнаружении на место вызывают спасателей и правоохранительные органы.

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«Дружба» довела до суда

Ставропольская компания «Автомагистраль СК», выступавшая подрядчиком при благоустройстве парка «Дружба» в Ростове, подала иск к дирекции парка из-за разрыва контракта.

Благоустраивать парк на Северном начали ещё в 2022 году. Завершить работы должны были 20 ноября 2024 года. Но к настоящему времени благоустройство готово лишь на 35%. Дирекция парка решила разорвать контракт с «Автомагистраль СК» из-за постоянных срывов сроков работ. Также она потребовала от подрядчика заплатить штраф в размере 24,5 миллиона рублей.

«Автомагистраль СК» не согласна с расторжением договора. Также он просит арбитражный суд отменить штраф.

Первое заседание по делу пройдёт 17 декабря 2024 года.

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Новый год не в столице

Судя по расписанию на сайте РЖД, уехать в Москву из Ростова на поезде в предновогодние даты не получится. Билетов на рейсы 29 декабря практически нет. Остался один билет в СВ за 20 тысяч рублей и пара люксов — по 72 тысячи.

Купить билеты можно на 30 и 31 декабря, но в таком случае пассажиры рискуют встретить Новый год либо на вокзале, либо в поезде.

Похожая ситуация и с обратным направлением в предновогодние даты. Билеты из Москвы в Ростов с 27 по 30 декабря уже раскупили.

Добраться в столицу желающие могут на автобусах или с пересадками в других городах.

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