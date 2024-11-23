Итоги дня: жители Ростова изучают памятки о ракетной угрозе и ищут билеты в Москву

Posted 23 ноября, 14:18
Published 23 ноября, 14:18
Modified 23 ноября, 14:18
Updated 23 ноября, 14:18
На портале администрации Ростова появилась памятка от спасателей на случай ракетной опасности. Они напомнили, что регион регулярно подвергается атакам с неба. На днях один из беспилотников долетел до соседнего с Ростовом Мясниковского района.
Спасатели просят жителей в случае объявления ракетной опасности спуститься в убежища, подвалы домов или нижние этажи зданий. Важно найти место без окон.
Если воздушная тревога настигла человека на улице, нужно как можно скорее укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или на парковке. Водителям следует выйти из машины и спуститься в укрытие.
Не при каких обстоятельствах нельзя трогать обломки упавших ракет или беспилотников. При их обнаружении на место вызывают спасателей и правоохранительные органы.
Ставропольская компания «Автомагистраль СК», выступавшая подрядчиком при благоустройстве парка «Дружба» в Ростове, подала иск к дирекции парка из-за разрыва контракта.
Благоустраивать парк на Северном начали ещё в 2022 году. Завершить работы должны были 20 ноября 2024 года. Но к настоящему времени благоустройство готово лишь на 35%. Дирекция парка решила разорвать контракт с «Автомагистраль СК» из-за постоянных срывов сроков работ. Также она потребовала от подрядчика заплатить штраф в размере 24,5 миллиона рублей.
«Автомагистраль СК» не согласна с расторжением договора. Также он просит арбитражный суд отменить штраф.
Первое заседание по делу пройдёт 17 декабря 2024 года.
Судя по расписанию на сайте РЖД, уехать в Москву из Ростова на поезде в предновогодние даты не получится. Билетов на рейсы 29 декабря практически нет. Остался один билет в СВ за 20 тысяч рублей и пара люксов — по 72 тысячи.
Купить билеты можно на 30 и 31 декабря, но в таком случае пассажиры рискуют встретить Новый год либо на вокзале, либо в поезде.
Похожая ситуация и с обратным направлением в предновогодние даты. Билеты из Москвы в Ростов с 27 по 30 декабря уже раскупили.
Добраться в столицу желающие могут на автобусах или с пересадками в других городах.