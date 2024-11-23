Итоги дня: жители Ростова изучают памятки о ракетной угрозе и ищут билеты в Москву

Благоустраивать парк на Северном начали ещё в 2022 году. Завершить работы должны были 20 ноября 2024 года. Но к настоящему времени благоустройство готово лишь на 35%. Дирекция парка решила разорвать контракт с «Автомагистраль СК» из-за постоянных срывов сроков работ. Также она потребовала от подрядчика заплатить штраф в размере 24,5 миллиона рублей.