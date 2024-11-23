Из заброшенного общежития в Новочеркасске хотят сделать главный отель города

Posted 23 ноября, 08:48
Published 23 ноября, 08:48
Modified 23 ноября, 08:50
Updated 23 ноября, 08:50
Парламентарий провела совещание с Росимуществом и арендатором бывшего общежития мелиоративного института. Огромное старинное здание находится в центре города и давно считается практически заброшенным.
Власти пообещали не сносить общежитие. Его хотят модернизировать в МФЦ.
«В ближайшее время установят защитную сетку и информационный щит, а также проведут уборку территории», — рассказала Абрамченко.
При этом, по мнению депутата, здание общежития может также стать «флагманским» отелем в Новочеркасске. Оно как раз находится рядом с городскими достопримечательностями.
«А в городе пока нет больших современных отелей, хотя туристов с каждым годом становится всё больше», — заключила Абрамченко.
Ранее сообщалось, что «Глория Джинс» построит реабилитационный приют для бездомных в Новочеркасске.