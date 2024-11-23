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Posted 23 ноября, 08:48

Published 23 ноября, 08:48

Modified 23 ноября, 08:50

Updated 23 ноября, 08:50

Общежитие мелиоративного института в Новочеркасске модернизируют

Из заброшенного общежития в Новочеркасске хотят сделать главный отель города

23 ноября 2024, 08:48
Фото: rostovgazeta.ru. Общежитие мелиоративного института в Новочеркасске модернизируют
Общежитие мелиоративного института в Новочеркасске модернизируют, заявила депутат Госдумы от Ростовской области Виктория Абрамченко.

Парламентарий провела совещание с Росимуществом и арендатором бывшего общежития мелиоративного института. Огромное старинное здание находится в центре города и давно считается практически заброшенным.

Власти пообещали не сносить общежитие. Его хотят модернизировать в МФЦ.

«В ближайшее время установят защитную сетку и информационный щит, а также проведут уборку территории», — рассказала Абрамченко.
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При этом, по мнению депутата, здание общежития может также стать «флагманским» отелем в Новочеркасске. Оно как раз находится рядом с городскими достопримечательностями.

«А в городе пока нет больших современных отелей, хотя туристов с каждым годом становится всё больше», — заключила Абрамченко.

Ранее сообщалось, что «Глория Джинс» построит реабилитационный приют для бездомных в Новочеркасске.

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