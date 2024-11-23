Массовые перебои в работе радио и телевидения ожидаются в Ростовской области

Posted 23 ноября, 06:10
Published 23 ноября, 06:10
Modified 23 ноября, 06:12
Updated 23 ноября, 06:12
Плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, планируют проводить с 10:35 до 17:00 мск. Каждый день, с 25 по 29 ноября, телерадиосигнал будет пропадать у части жителей Ростовской области.
По информации на сайте РТРС, речь идет о поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе. Специалисты отметили, что некоторые работы могут отменить или перенести на другое время, если погода не позволит выполнить все в запланированные дни.
В сентябре помехи были почти месяц из-за солнечной активности. С 27 сентября по 20 октября два часа подряд спутниковая антенна, спутник и Солнце находились на одной прямой линии. Мощные шумы светила перекрывали все остальные сигналы, из-за чего и появлялись помехи при работе радио или ТВ.