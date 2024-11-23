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Posted 23 ноября, 06:10

Published 23 ноября, 06:10

Modified 23 ноября, 06:12

Updated 23 ноября, 06:12

Стало известно, где в Ростовской области всю неделю будут перебои с работой ТВ

Массовые перебои в работе радио и телевидения ожидаются в Ростовской области

23 ноября 2024, 06:10
Фото: 1MI. Стало известно, где в Ростовской области всю неделю будут перебои с работой ТВ
В Ростовской области снова проведут профилактические работы, что отразится на телерадиосигнале. Где в ближайшие пять день будут помехи вместо любимых передач, читайте в материале RostovGazeta.

Плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, планируют проводить с 10:35 до 17:00 мск. Каждый день, с 25 по 29 ноября, телерадиосигнал будет пропадать у части жителей Ростовской области.

Массовые перебои в работе ТВ начнутся в Ростовской области в конце октября
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По информации на сайте РТРС, речь идет о поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе. Специалисты отметили, что некоторые работы могут отменить или перенести на другое время, если погода не позволит выполнить все в запланированные дни.

В сентябре помехи были почти месяц из-за солнечной активности. С 27 сентября по 20 октября два часа подряд спутниковая антенна, спутник и Солнце находились на одной прямой линии. Мощные шумы светила перекрывали все остальные сигналы, из-за чего и появлялись помехи при работе радио или ТВ.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Радио#Сальский район#Телерадиосигнал#РТРС#ТВ#Солнечная активность#Профилактические работы
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