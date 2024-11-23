На даты перед Новым годом не осталось билетов на поезда из Ростова до Москвы

Posted 23 ноября, 07:07
Published 23 ноября, 07:07
Modified 23 ноября, 07:09
Updated 23 ноября, 07:09
Судя по расписанию на сайте РЖД, 29 декабря уже не получится уехать в столицу. На следующий день свободные места тоже на исходе. Днем остался один билет в СВ за 20 тысяч рублей и пара люксов — по 72 тысячи. На вечерние рейсы насчитываются по паре сотен билетов в купе и плацкарте. Правда, эти поезда не пользуются спросом среди пассажиров. В Москву пассажиры прибывают за пару часов до боя курантов, а значит, многие рискуют встретить Новый год в пробках при выезде с вокзала.
Еще меньше желающих оказаться в поезде под бой курантов. Поэтому на 31 число билетов пока достаточно. За три тысячи рублей можно найти места не только в плацкарте, но даже в купе. Билеты СВ начинаются от 12 тысяч рублей, а люксовые вагоны — от 70.
Похожая ситуация и с обратным направлением в предновогодние даты. Правда, там раскупили билеты с 27 по 30 декабря.
Ранее RostovGazeta рассказывала об альтернативных способах добраться в Москву к Новому году.