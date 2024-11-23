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Posted 23 ноября, 10:43

Published 23 ноября, 10:43

Modified 23 ноября, 10:44

Updated 23 ноября, 10:44

Температура воздуха на юге России упадёт сразу на 10-15 значений

«Несладкая погода»: синоптик Вильфанд предупредил о морозах в Ростовской области

23 ноября 2024, 10:43
Фото: 1MI. Температура воздуха на юге России упадёт сразу на 10-15 значений

Синоптик Вильфанд спрогнозировал «несладкую погоду» в Ростовской области

Температура воздуха на юге России упадёт сразу на 10-15 значений, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что на юг проникнут холодные воздушные массы. Уже 24 ноября станет холоднее примерно на 5 градусов, а 25 ноября тепло уменьшится ещё на 5-7 градусов. В сравнении с пятницей температура воздуха рухнет на 10-15 градусов. Такую погоду Вильфанд назвал «совсем несладкой».

Таким образом, уже к понедельнику на юге установятся холода. Ночью будет около нуля градусов, а днём — от +3 — +8 градусов.

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Ранее сообщалось, что штормовой ветер выдует воду из реки Дон в Ростовской области.

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