«Несладкая погода»: синоптик Вильфанд предупредил о морозах в Ростовской области

Синоптик пояснил, что на юг проникнут холодные воздушные массы. Уже 24 ноября станет холоднее примерно на 5 градусов, а 25 ноября тепло уменьшится ещё на 5-7 градусов. В сравнении с пятницей температура воздуха рухнет на 10-15 градусов. Такую погоду Вильфанд назвал «совсем несладкой».