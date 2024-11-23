«Несладкая погода»: синоптик Вильфанд предупредил о морозах в Ростовской области

Posted 23 ноября, 10:43
Published 23 ноября, 10:43
Modified 23 ноября, 10:44
Updated 23 ноября, 10:44
Синоптик пояснил, что на юг проникнут холодные воздушные массы. Уже 24 ноября станет холоднее примерно на 5 градусов, а 25 ноября тепло уменьшится ещё на 5-7 градусов. В сравнении с пятницей температура воздуха рухнет на 10-15 градусов. Такую погоду Вильфанд назвал «совсем несладкой».
Таким образом, уже к понедельнику на юге установятся холода. Ночью будет около нуля градусов, а днём — от +3 — +8 градусов.