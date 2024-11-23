Отключения электроэнергии планируются в Ростове-на-Дону с 25 ноября

Posted 23 ноября, 06:46
Published 23 ноября, 06:46
Modified 23 ноября, 06:57
Updated 23 ноября, 06:57
В понедельник, 25 ноября, электричества не будет в переулке Уральском, 91-122/1, 104-130, Ухтомском, 71-135, 78-136, на проспекте Кировском, 88-90, на улице Украинской, 71-83, 54-62, Вятской, 74-78, Восточной, 2-20, 9-13, 31-37, 30-48, Максима Горького, 206, 214, 243-245, Красноармейской, 119 и 240. Там свет отключат с 09:00 до 16:00 мск.
На час дольше, с 09:00 до 17:00 мск обесточат дома № 1, 2-14 на улице Российской и №2А на Курчатова. С 09:00 до 15:00 мск — на улице Юфимцева (дома № 4/1, 4/2, 4/3), проспекте Буденновском (№ 106, 108, 110) и в переулке Соборном (№104), а с 09:00 до 13:00 мск — на улице Зорге (№ 60, 62, 64, 62/1, 64Б, 66), Содружества (№ 39, 39/1, 39В). А с 10:00 до 16:00 мск лампочки погаснут в домах №2В в переулке Нефтяном, № 164, 172, 202 на улице Малиновского, Фекальной и в переулке Нефтекачка, Докторском, в СНТ «Восход-2».
На следующий день, 26 ноября, в 09:00 отключат дома, расположенные в СТ «Садовод», на улице Ленина, 213 и 215, Врубовой, 97Б, Тибетской, 18-34, в переулке Кленовом, 33-41, Марксистском, 6-42, Канонерском, 1-37, 2-40 и на проспекте 40 лет Победы, 53Ж, 63/5, 63/6, А, 63/7, Б, 63/8 А, Б, В, Г, Д, 63/9, 63/10, 65/10, 65/6, 65/13, 65/14, 65/7, 69/6. Восстановить электроснабжение обещают после 17:00 мск.
С 09:00 до 16:00 мск электричество исчезнет в домах № 11-13, 31-37 на улице Восточной, № 206, 214, 243-247 на Максима Горького, № 240, 250 на Красноармейской, № 2-54, 1-29 на Липецкой, № 1-41, 2-18 на Тамбовской, №2 на Зоологической, № 1-2 на Ноябрьской, № 1-2 на 2-й Ноябрьской, и № 1-2 на 3-й Ноябрьской, № 103А, 105/48 в переулке Крепостном и № 8-14, 5-11 в Полярном.
Меньше всего без света просидят ростовчане, проживающие на улице Содружества, 41, 41/1, 43 и №64 на Зорге. Там отключения пройдут с 09:00 до 13:00 мск.
Ранее стало известно, где начнутся перебои в работе радио и ТВ.