Отключения электроэнергии планируются в Ростове-на-Дону с 25 ноября

На час дольше, с 09:00 до 17:00 мск обесточат дома № 1, 2-14 на улице Российской и №2А на Курчатова. С 09:00 до 15:00 мск — на улице Юфимцева (дома № 4/1, 4/2, 4/3), проспекте Буденновском (№ 106, 108, 110) и в переулке Соборном (№104), а с 09:00 до 13:00 мск — на улице Зорге (№ 60, 62, 64, 62/1, 64Б, 66), Содружества (№ 39, 39/1, 39В). А с 10:00 до 16:00 мск лампочки погаснут в домах №2В в переулке Нефтяном, № 164, 172, 202 на улице Малиновского, Фекальной и в переулке Нефтекачка, Докторском, в СНТ «Восход-2».