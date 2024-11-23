Премиальных нет? Карпин ответил, как наградит игроков ФК «Ростов» за победу над ЦСКА

Posted 23 ноября, 15:15
Published 23 ноября, 15:15
Modified 23 ноября, 15:16
Updated 23 ноября, 15:16
После неожиданной победы над московским клубом Валерия Карпина спросили о том, как он будет мотивировать футболистов. Сейчас клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, но может претендовать попасть в пятёрку лидеров.
Тренер ответил, что игрокам «расслабляться нельзя». Также Карпин подтвердил, что «Ростов» в случае победных игр может пробиться выше восьмого места.
«В отпуск пойдем все? Премиальных у нас нет, скатиться вниз можно очень легко. […] Если набрать ход, как той весной, где мы в пяти играх взяли 13 очков, то можно наверх и посмотреть. Почему нет?» — передаёт слова Карпина «Матч ТВ».