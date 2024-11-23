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Posted 23 ноября, 15:15

Published 23 ноября, 15:15

Modified 23 ноября, 15:16

Updated 23 ноября, 15:16

Карпин ответил, как наградит игроков ФК «Ростов» после победы над ЦСКА

Премиальных нет? Карпин ответил, как наградит игроков ФК «Ростов» за победу над ЦСКА

23 ноября 2024, 15:15
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов». Карпин ответил, как наградит игроков ФК «Ростов» после победы над ЦСКА

Карпин ответил, как наградит игроков ФК «Ростов» после победы над ЦСКА

«Ростов» в гостевом матче обыграл ЦСКА со счётом 2:1, теперь жёлто-синие занимают восьмое место в турнирной таблице.

После неожиданной победы над московским клубом Валерия Карпина спросили о том, как он будет мотивировать футболистов. Сейчас клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, но может претендовать попасть в пятёрку лидеров.

Тренер ответил, что игрокам «расслабляться нельзя». Также Карпин подтвердил, что «Ростов» в случае победных игр может пробиться выше восьмого места.

«В отпуск пойдем все? Премиальных у нас нет, скатиться вниз можно очень легко. […] Если набрать ход, как той весной, где мы в пяти играх взяли 13 очков, то можно наверх и посмотреть. Почему нет?» — передаёт слова Карпина «Матч ТВ».
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Ранее Валерий Карпин ответил на вопросы о своём возможном уходе из ФК «Ростов» этой зимой.

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