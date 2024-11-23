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Posted 23 ноября, 18:21

Published 23 ноября, 18:21

Modified 23 ноября, 18:31

Updated 23 ноября, 18:31

В Ростовской области силовики проводят проверку по факту хищения средств при выполнении контракта, связанного с железнодорожным строительством

Хищения в 60 млн рублей нашли после стройки железной дороги в Ростовской области

23 ноября 2024, 18:21
Фото: для иллюстрации. 1MI. В Ростовской области силовики проводят проверку по факту хищения средств при выполнении контракта, связанного с железнодорожным строительством
В Ростовской области силовики проводят проверку по факту хищения средств при выполнении контракта, связанного с железнодорожным строительством, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Речь, предположительно, идёт о контракте на строительные работы на участке «Морозовская — Цимлянская». Их стоимость составляла 410 миллионов рублей. Договор заключила ещё в 2019 году Северо-Кавказская дирекция по капитальному строительству с подрядчиком «СК ЮГ».

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Позже строительно-техническая экспертиза показала, что часть работ не была выполнена, несмотря на подписанные закрывающие акты.

Источник сообщает, что замначальника Северо-Кавказской дирекции и инспектор по качеству подписали акты, заведомо зная, что работы выполнены не полностью.

Общий ущерб оценили в 60 миллионов рублей. Силовики Ростовской области организовали проверку. После её окончания могут возбудить уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере и о злоупотреблении полномочиями.

Официально эта информация не подтверждалась. Подробности расследования уточняются.

Ранее дело по коррупционной статье возбудили против бывшего прокурора Новочеркасска.

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