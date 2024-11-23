Хищения в 60 млн рублей нашли после стройки железной дороги в Ростовской области

Речь, предположительно, идёт о контракте на строительные работы на участке «Морозовская — Цимлянская». Их стоимость составляла 410 миллионов рублей. Договор заключила ещё в 2019 году Северо-Кавказская дирекция по капитальному строительству с подрядчиком «СК ЮГ».