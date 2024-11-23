Хищения в 60 млн рублей нашли после стройки железной дороги в Ростовской области

Posted 23 ноября, 18:21
Published 23 ноября, 18:21
Modified 23 ноября, 18:31
Updated 23 ноября, 18:31
Речь, предположительно, идёт о контракте на строительные работы на участке «Морозовская — Цимлянская». Их стоимость составляла 410 миллионов рублей. Договор заключила ещё в 2019 году Северо-Кавказская дирекция по капитальному строительству с подрядчиком «СК ЮГ».
Позже строительно-техническая экспертиза показала, что часть работ не была выполнена, несмотря на подписанные закрывающие акты.
Источник сообщает, что замначальника Северо-Кавказской дирекции и инспектор по качеству подписали акты, заведомо зная, что работы выполнены не полностью.
Общий ущерб оценили в 60 миллионов рублей. Силовики Ростовской области организовали проверку. После её окончания могут возбудить уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере и о злоупотреблении полномочиями.
Официально эта информация не подтверждалась. Подробности расследования уточняются.
Ранее дело по коррупционной статье возбудили против бывшего прокурора Новочеркасска.