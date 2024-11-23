Снегоуборочную технику выставили в Ростове в ожидании метелей на выходных

Posted 23 ноября, 12:54
Published 23 ноября, 12:54
Modified 23 ноября, 12:54
Updated 23 ноября, 12:54
В Ростове в ближайшие дни прогнозируют дождь и мокрый снег, а также сильный ветер. Из-за непогоды службы города работают в усиленном режиме.
Власти организовали дежурство снегоуборочной техники на 41 точке. Расчищают ливнёвки от мусора и листьев.
Жителей Ростова попросили быть осторожнее. Водителей попросили проявить внимательность на мостах и путепроводах, потому что там в первую очередь образуется гололёд.
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о сильных морозах в Ростовской области. Температура воздуха упадёт на 10-15 значений.