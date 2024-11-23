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Posted 23 ноября, 12:54

Published 23 ноября, 12:54

Modified 23 ноября, 12:54

Updated 23 ноября, 12:54

Все экстренные и коммунальные службы в Ростове перевели в режим повышенной готовности

Снегоуборочную технику выставили в Ростове в ожидании метелей на выходных

23 ноября 2024, 12:54
Фото: 1MI. Все экстренные и коммунальные службы в Ростове перевели в режим повышенной готовности
Все экстренные и коммунальные службы в Ростове перевели в режим повышенной готовности, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове в ближайшие дни прогнозируют дождь и мокрый снег, а также сильный ветер. Из-за непогоды службы города работают в усиленном режиме.

Власти организовали дежурство снегоуборочной техники на 41 точке. Расчищают ливнёвки от мусора и листьев.

Жителей Ростова попросили быть осторожнее. Водителей попросили проявить внимательность на мостах и путепроводах, потому что там в первую очередь образуется гололёд.

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Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о сильных морозах в Ростовской области. Температура воздуха упадёт на 10-15 значений.

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