Сорвавший все сроки подрядчик подал в суд на парк «Дружба» в Ростове

Posted 23 ноября, 10:03
Published 23 ноября, 10:03
Modified 23 ноября, 10:04
Updated 23 ноября, 10:04
Ставропольская компания «Автомагистраль СК», выступавшая подрядчиком при благоустройстве парка «Дружба» в Ростове, подала иск к дирекции парка из-за разрыва контракта.
В иске указано, что подрядчик не согласен с расторжением договора. Также он просит суд отменить штраф в 24,5 миллиона рублей.
Первое заседание по делу пройдёт 17 декабря 2024 года.
Благоустраивать парк «Дружба» на Северном начали ещё в 2022 году. Завершить работы обещали 20 ноября 2024 года. Но к настоящему времени парк готов лишь на 35%. С «Автомагистраль СК» решили разорвать контракт из-за постоянных срывов сроков работ и потребовать многомиллионный штраф.