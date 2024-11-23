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Posted 23 ноября, 10:03

Published 23 ноября, 10:03

Modified 23 ноября, 10:04

Updated 23 ноября, 10:04

Подрядчик реконструкции парка «Дружба» в Ростове решил судиться из-за разрыва контракта

Сорвавший все сроки подрядчик подал в суд на парк «Дружба» в Ростове

23 ноября 2024, 10:03
Фото: 1MI. Подрядчик реконструкции парка «Дружба» в Ростове решил судиться из-за разрыва контракта
Подрядчик реконструкции парка «Дружба» в Ростове решил судиться из-за разрыва контракта, сообщается на портале арбитражного суда.

Ставропольская компания «Автомагистраль СК», выступавшая подрядчиком при благоустройстве парка «Дружба» в Ростове, подала иск к дирекции парка из-за разрыва контракта.

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В иске указано, что подрядчик не согласен с расторжением договора. Также он просит суд отменить штраф в 24,5 миллиона рублей.

Первое заседание по делу пройдёт 17 декабря 2024 года.

Благоустраивать парк «Дружба» на Северном начали ещё в 2022 году. Завершить работы обещали 20 ноября 2024 года. Но к настоящему времени парк готов лишь на 35%. С «Автомагистраль СК» решили разорвать контракт из-за постоянных срывов сроков работ и потребовать многомиллионный штраф.

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