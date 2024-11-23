Сорвавший все сроки подрядчик подал в суд на парк «Дружба» в Ростове

Благоустраивать парк «Дружба» на Северном начали ещё в 2022 году. Завершить работы обещали 20 ноября 2024 года. Но к настоящему времени парк готов лишь на 35%. С «Автомагистраль СК» решили разорвать контракт из-за постоянных срывов сроков работ и потребовать многомиллионный штраф.