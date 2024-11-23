Стали известны подробности обысков у главы училища олимпийского резерва Ростова

По предварительным данным, в сентябре прошлого года на рабочем месте Гадарова получила от гражданина взятки общей суммой в 80 тысяч рублей. Мужчина действовал в интересах компании, учредителем и директором которой была его жена. За деньги Гадарова обещала ему покровительство, в том числе признание компании победителем в госзакупках, заключение контрактов и подписание замминистра закрывающих актов.