Стали известны подробности обысков у главы училища олимпийского резерва Ростова

Posted 23 ноября, 07:42
Published 23 ноября, 07:42
Modified 23 ноября, 07:44
Updated 23 ноября, 07:44
Силовики накануне нагрянули с обысками к директору Ростовского областного училища олимпийского резерва Оксане Гончар. Предположительно, обыски связаны с уголовным делом против замминистра спорта региона Светланы Гадаровой. Чиновницу подозревают в получении взятки.
По предварительным данным, в сентябре прошлого года на рабочем месте Гадарова получила от гражданина взятки общей суммой в 80 тысяч рублей. Мужчина действовал в интересах компании, учредителем и директором которой была его жена. За деньги Гадарова обещала ему покровительство, в том числе признание компании победителем в госзакупках, заключение контрактов и подписание замминистра закрывающих актов.