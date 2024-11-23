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Posted 23 ноября, 07:42

Published 23 ноября, 07:42

Modified 23 ноября, 07:44

Updated 23 ноября, 07:44

В Ростове-на-Дону у директора училища олимпийского резерва прошли обыски

Стали известны подробности обысков у главы училища олимпийского резерва Ростова

23 ноября 2024, 07:42
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону у директора училища олимпийского резерва прошли обыски
В Ростове-на-Дону у директора училища олимпийского резерва прошли обыски, из подробностями со ссылкой на свои источники делится ТАСС.

Силовики накануне нагрянули с обысками к директору Ростовского областного училища олимпийского резерва Оксане Гончар. Предположительно, обыски связаны с уголовным делом против замминистра спорта региона Светланы Гадаровой. Чиновницу подозревают в получении взятки.

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По предварительным данным, в сентябре прошлого года на рабочем месте Гадарова получила от гражданина взятки общей суммой в 80 тысяч рублей. Мужчина действовал в интересах компании, учредителем и директором которой была его жена. За деньги Гадарова обещала ему покровительство, в том числе признание компании победителем в госзакупках, заключение контрактов и подписание замминистра закрывающих актов.

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