Три человека пострадали в ДТП под Ростовом из-за уснувшего водителя

Posted 23 ноября, 08:10
Published 23 ноября, 08:10
Modified 23 ноября, 08:12
Updated 23 ноября, 08:12
Двигаясь по спуску Герцена, водитель Lada Vesta уснул за рулем и потерял управление. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в такси Jetta VA3. На кадрах с места события видно, что от удара машины разлетелись в разные стороны. От них осталась лишь груда металла.
Травмы в аварии получили три человека: 30-летний водитель Lada, 46-летний водитель такси и его 23-летний пассажир.
Ранее жесткое лобовое ДТП произошло на «встречке» в Ростовской области из-за утреннего тумана. В аварии пострадал один из водителей.