Три человека пострадали в ДТП под Ростовом из-за уснувшего водителя

Двигаясь по спуску Герцена, водитель Lada Vesta уснул за рулем и потерял управление. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в такси Jetta VA3. На кадрах с места события видно, что от удара машины разлетелись в разные стороны. От них осталась лишь груда металла.