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Posted 23 ноября, 08:10

Published 23 ноября, 08:10

Modified 23 ноября, 08:12

Updated 23 ноября, 08:12

Авария с несколькими пострадавшими произошла ночью 23 ноября в Новочеркасске

Три человека пострадали в ДТП под Ростовом из-за уснувшего водителя

23 ноября 2024, 08:10
Фото: для иллюстрации. 1MI. Авария с несколькими пострадавшими произошла ночью 23 ноября в Новочеркасске
Авария с несколькими пострадавшими произошла ночью 23 ноября в Новочеркасске, кадрами с места событий делится издание «Тузловград».

Двигаясь по спуску Герцена, водитель Lada Vesta уснул за рулем и потерял управление. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в такси Jetta VA3. На кадрах с места события видно, что от удара машины разлетелись в разные стороны. От них осталась лишь груда металла.

Травмы в аварии получили три человека: 30-летний водитель Lada, 46-летний водитель такси и его 23-летний пассажир.

Ранее жесткое лобовое ДТП произошло на «встречке» в Ростовской области из-за утреннего тумана. В аварии пострадал один из водителей.

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