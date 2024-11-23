Тысячи жителей Ростова-на-Дону оставят без воды на сутки. Где ждать отключений?

Posted 23 ноября, 11:09
Published 23 ноября, 11:09
Modified 23 ноября, 11:09
Updated 23 ноября, 11:09
Работники водоканала собрались ремонтировать водопровод на улице Зорге. Из-за этого подачу воды ограничат в домах, расположенных в границах: улица Зорге — проспект Стачки — улица Малиновского — проспект Коммунистический.
Ограничения продлятся с восьми часов утра 27 ноября до девяти часов утра 28 ноября.
Ранее RostovGazeta рассказала, почему жители Ростова-на-Дону забросали инстанции жалобами на городской водоканал. Самые распространённые темы для обращений: медленное реагирование на проблемы, последствия ремонтных работ водоканала и частые прорывы труб.