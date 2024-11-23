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Posted 23 ноября, 11:09

Published 23 ноября, 11:09

Modified 23 ноября, 11:09

Updated 23 ноября, 11:09

На следующей неделе в Ростове-на-Дону запланированы отключения воды

Тысячи жителей Ростова-на-Дону оставят без воды на сутки. Где ждать отключений?

23 ноября 2024, 11:09
Фото: 1MI. На следующей неделе в Ростове-на-Дону запланированы отключения воды

Тысячи жителей Западного в Ростове-на-Дону оставят без воды на сутки

На следующей неделе в Ростове-на-Дону запланированы отключения воды, предупредил городской водоканал.

Работники водоканала собрались ремонтировать водопровод на улице Зорге. Из-за этого подачу воды ограничат в домах, расположенных в границах: улица Зорге — проспект Стачки — улица Малиновского — проспект Коммунистический.

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Ограничения продлятся с восьми часов утра 27 ноября до девяти часов утра 28 ноября.

Ранее RostovGazeta рассказала, почему жители Ростова-на-Дону забросали инстанции жалобами на городской водоканал. Самые распространённые темы для обращений: медленное реагирование на проблемы, последствия ремонтных работ водоканала и частые прорывы труб.

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