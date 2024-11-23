В ЦБ предупредили, что будет с ценами на колбасы и мясо в Ростовской области

Posted 23 ноября, 15:34
Published 23 ноября, 15:34
Modified 23 ноября, 15:36
Updated 23 ноября, 15:36
По данным ЦБ, в регионе в октябре на 0,1% замедлился рост цен на продовольствие. Сейчас инфляция составляет 9,7%. Это связывают с ростом предложения продуктов питания, например, мяса и колбас. Производители стали больше поставлять мяса птицы и свинины.
«Как результат, куриное мясо стало дешеветь быстрее в годовом выражении, а свинина — медленнее дорожать», — говорит Наталья Леонтьева, управляющий Отделением Банка России по Ростовской области.
Также комбинаты в регионе стали больше производить колбас. Они всё также дорожают, но не такими большими темпами как раньше.
Ранее Минсельхоз Ростовской области предупредил о подорожании хлеба. Это связано с возросшими тратами производителей на зарплаты и коммунальные услуги.