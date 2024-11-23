В ЦБ предупредили, что будет с ценами на колбасы и мясо в Ростовской области

По данным ЦБ, в регионе в октябре на 0,1% замедлился рост цен на продовольствие. Сейчас инфляция составляет 9,7%. Это связывают с ростом предложения продуктов питания, например, мяса и колбас. Производители стали больше поставлять мяса птицы и свинины.