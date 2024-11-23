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Posted 23 ноября, 05:31

Published 23 ноября, 05:31

Modified 23 ноября, 05:33

Updated 23 ноября, 05:33

Власти города опровергли сообщения о пожаре в Новочеркасской ГРЭС

Власти опровергли сообщения о пожаре в Новочеркасской ГРЭС

23 ноября 2024, 05:31
Фото: 1MI. Власти города опровергли сообщения о пожаре в Новочеркасской ГРЭС
Власти города опровергли информацию о том, что в Новочеркасской ГРЭС произошел пожар. Глава администрации казачьей столицы Юрий Лысенко сделал перепост записи об этом с telegram-канала ПАО ОГК-2.

О возгорании на энергообъекте впервые заговорили вечером 22 ноября. В некоторых соцсетях и в ленте СМИ появились новости о том, что там случился пожар. При этом подробностей никто не давал.

Утром 23 ноября Оптовая генерирующая компания №2 (ОГК-2) опубликовала опровержение.

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— Новочеркасская ГРЭС работает в штатном режиме, — сказано в сообщении. — Информация, распространяемая в ряде региональных telegram-каналов и интернет-СМИ о возгорании на энергообъекте, не соответствует действительности.

Пару дней назад в Константиновском районе был пожар после атаки беспилотников. Обломки дрона упали на промышленное предприятие, что привело к возгоранию.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Соцсети#Telegram#Власти#Новочеркасская ГРЭС#СМИ#Информация#Юрий Слюсарь
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