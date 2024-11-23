Власти опровергли сообщения о пожаре в Новочеркасской ГРЭС

Posted 23 ноября, 05:31
Published 23 ноября, 05:31
Modified 23 ноября, 05:33
Updated 23 ноября, 05:33
О возгорании на энергообъекте впервые заговорили вечером 22 ноября. В некоторых соцсетях и в ленте СМИ появились новости о том, что там случился пожар. При этом подробностей никто не давал.
Утром 23 ноября Оптовая генерирующая компания №2 (ОГК-2) опубликовала опровержение.
— Новочеркасская ГРЭС работает в штатном режиме, — сказано в сообщении. — Информация, распространяемая в ряде региональных telegram-каналов и интернет-СМИ о возгорании на энергообъекте, не соответствует действительности.
Пару дней назад в Константиновском районе был пожар после атаки беспилотников. Обломки дрона упали на промышленное предприятие, что привело к возгоранию.