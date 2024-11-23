Здание Публичной библиотеки в Ростове огородили из-за падающей облицовки

Posted 23 ноября, 16:00
Published 23 ноября, 16:00
Modified 23 ноября, 16:00
Updated 23 ноября, 16:00
Проблемы с фасадом книгохранилища зафиксировали с восточной стороны здания. Проходы вокруг библиотеки оградили сеткой и повесили предупреждение, о том что с высоты может упасть облицовка.
Такие же защитные ограждения ранее появились с задней части здания.
Будут ли ремонтировать фасад Публичной библиотеки, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что разрушающееся здание Речного вокзала в Ростове-на-Дону отремонтируют лишь в следующему году. Жители жаловались, что с него также валится облицовка и кирпичи.