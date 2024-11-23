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Posted 23 ноября, 16:00

Published 23 ноября, 16:00

Modified 23 ноября, 16:00

Updated 23 ноября, 16:00

Фасад Публичной библиотеки в Ростове осыпается, здание огородили

Здание Публичной библиотеки в Ростове огородили из-за падающей облицовки

23 ноября 2024, 16:00
Фото: rostovgazeta.ru. Фасад Публичной библиотеки в Ростове осыпается, здание огородили
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Эксклюзив
Фасад Публичной библиотеки на Пушкинской улице в Ростове-на-Дону осыпается, здание огородили, сообщает с места событий корреспондент RostovGazeta.

Проблемы с фасадом книгохранилища зафиксировали с восточной стороны здания. Проходы вокруг библиотеки оградили сеткой и повесили предупреждение, о том что с высоты может упасть облицовка.

Проходы вокруг библиотеки оградили сеткой и повесили предупреждение, о том что с высоты может упасть облицовка.Проходы вокруг библиотеки оградили сеткой и повесили предупреждение, о том что с высоты может упасть облицовка.
Проходы вокруг библиотеки оградили сеткой и повесили предупреждение, о том что с высоты может упасть облицовка.Проходы вокруг библиотеки оградили сеткой и повесили предупреждение, о том что с высоты может упасть облицовка.
Проходы вокруг библиотеки оградили сеткой и повесили предупреждение, о том что с высоты может упасть облицовка.. Фото: rostovgazeta.ru

Такие же защитные ограждения ранее появились с задней части здания.

Будут ли ремонтировать фасад Публичной библиотеки, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что разрушающееся здание Речного вокзала в Ростове-на-Дону отремонтируют лишь в следующему году. Жители жаловались, что с него также валится облицовка и кирпичи.

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