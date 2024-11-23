Женщина в Ростовской области родила тройню, при этом двое из детей — близнецы

Posted 23 ноября, 19:02
Published 23 ноября, 19:02
Modified 23 ноября, 19:02
Updated 23 ноября, 19:02
У Максима и Марины Чибиневых из Аксайского района уже есть дочка. Новость о том, что у них родятся сразу трое сыновей сперва напугала их. Пара тщательно готовилась к появлению детей.
В долгожданный день у пары родились трое здоровых малышей, при этом двое из них — близнецы. Это редкий случай, отмечают врачи.
Медики продолжают наблюдать за здоровьем мамы и малышей. Дома их возвращения ждёт отец семейства.