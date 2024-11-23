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Posted 23 ноября, 19:02

Published 23 ноября, 19:02

Modified 23 ноября, 19:02

Updated 23 ноября, 19:02

В семье Чибиневых в Ростовской области родились трое сыновей, при этом двое из детей — близнецы

Женщина в Ростовской области родила тройню, при этом двое из детей — близнецы

23 ноября 2024, 19:02
Фото: для иллюстрации. 1MI. В семье Чибиневых в Ростовской области родились трое сыновей, при этом двое из детей — близнецы
В семье Чибиневых в Ростовской области родились трое сыновей, при этом двое из детей — близнецы, историю рассказал «Московский комсомолец — Ростов-на-Дону».

У Максима и Марины Чибиневых из Аксайского района уже есть дочка. Новость о том, что у них родятся сразу трое сыновей сперва напугала их. Пара тщательно готовилась к появлению детей.

В долгожданный день у пары родились трое здоровых малышей, при этом двое из них — близнецы. Это редкий случай, отмечают врачи.

Медики продолжают наблюдать за здоровьем мамы и малышей. Дома их возвращения ждёт отец семейства.

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Ранее в семье Галины и Сергея Диордиевых из Таганрога родился четырнадцатый ребёнок.

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