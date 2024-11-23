Жители Ростовской области остались без жилья из-за люстры

Posted 23 ноября, 13:36
Published 23 ноября, 13:36
Modified 23 ноября, 13:37
Updated 23 ноября, 13:37
Возгорание произошло в доме в Шахтах. Там жила семья с двумя детьми. Отец семейства проснулся рано утром и заметил, как огонь распространяется от люстры на потолке. Позже эксперты установят, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
Хозяева пытались потушить пламя самостоятельно, но не смогли. Вскоре на место прибыли 12 спасателей и четыре единицы техники. К тому моменту пожар уже охватил 100 квадратных метров.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Из жильцов дома никто не пострадал. Но само здание практически уничтожено огнём.