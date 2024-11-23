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Posted 23 ноября, 13:36

Published 23 ноября, 13:36

Modified 23 ноября, 13:37

Updated 23 ноября, 13:37

Из-за замыкания в люстре в Ростовской области сгорел частный дом

Жители Ростовской области остались без жилья из-за люстры

23 ноября 2024, 13:36
Фото: для иллюстрации. 1MI. Из-за замыкания в люстре в Ростовской области сгорел частный дом
Из-за замыкания в люстре в Ростовской области сгорел частный дом, сообщили в управлении МЧС.

Возгорание произошло в доме в Шахтах. Там жила семья с двумя детьми. Отец семейства проснулся рано утром и заметил, как огонь распространяется от люстры на потолке. Позже эксперты установят, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Хозяева пытались потушить пламя самостоятельно, но не смогли. Вскоре на место прибыли 12 спасателей и четыре единицы техники. К тому моменту пожар уже охватил 100 квадратных метров.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Из жильцов дома никто не пострадал. Но само здание практически уничтожено огнём.

Здание практически уничтожено огнём.Здание практически уничтожено огнём.
Здание практически уничтожено огнём.. Фото: Управление МЧС по Ростовской области

Ранее ювелирная мастерская сгорела в Ростове-на-Дону.

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