Жителям Ростовской области рассказали, что делать в случае ракетной атаки

Posted 23 ноября, 11:44
Published 23 ноября, 11:44
Modified 23 ноября, 11:45
Updated 23 ноября, 11:45
При объявлении ракетной опасности, нужно спуститься в убежища, подвалы домов или нижние этажи зданий. Важно найти место без окон.
Если воздушная тревога настигла человека на улице, необходимо как можно скорее укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или парковке. Автомобилистам следует выйти из машины и оперативно спуститься в укрытие.
Не при каких обстоятельствах нельзя трогать обломки упавших ракет. При их обнаружении на место вызывают спасателей и полицию.
Ростовская область в последний раз подвергалась атаке беспилотников 21 ноября. Никто из жителей не пострадал, но обломки БПЛА спровоцировали пожар.