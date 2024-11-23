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Posted 23 ноября, 11:44

Published 23 ноября, 11:44

Modified 23 ноября, 11:45

Updated 23 ноября, 11:45

Жителям Ростовской области рассказали, что делать в случае ракетной атаки

Жителям Ростовской области рассказали, что делать в случае ракетной атаки

23 ноября 2024, 11:44
Фото: rostovgazeta.ru. Жителям Ростовской области рассказали, что делать в случае ракетной атаки
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Обломки упавших в Ростовской области снарядов ни в коем случае нельзя трогать руками, напомнили спасатели.

При объявлении ракетной опасности, нужно спуститься в убежища, подвалы домов или нижние этажи зданий. Важно найти место без окон.

Если воздушная тревога настигла человека на улице, необходимо как можно скорее укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или парковке. Автомобилистам следует выйти из машины и оперативно спуститься в укрытие.

Не при каких обстоятельствах нельзя трогать обломки упавших ракет. При их обнаружении на место вызывают спасателей и полицию.

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Ростовская область в последний раз подвергалась атаке беспилотников 21 ноября. Никто из жителей не пострадал, но обломки БПЛА спровоцировали пожар.

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