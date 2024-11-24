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Posted 24 ноября, 08:27

Published 24 ноября, 08:27

Modified 24 ноября, 11:00

Updated 24 ноября, 11:00

Автомобиль снес пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС

Автомобиль снес пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС

24 ноября 2024, 08:27
Фото: 1MI. Автомобиль снес пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС
В Ростовской области водитель съехал с основной дороги и влетел в автоматический пункт контроля радиации АЭС, фото с места аварии опубликовал «Блокнот Волгодонск».

ДТП произошло утром 23 ноября в хуторе Крутом Цимлянского района. Водитель двигался по проезжей части на большой скорости, потерял управление и протаранил павильон АСКРО — автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. Он находится в радиусе 30 километров от Ростовской АЭС.

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На кадрах видно, что сильный удар сместил конструкцию с фундамента. По словам очевидцев, оборудование контроля не перестало работать. Автомобилю досталось сильнее — вся его передняя часть сжалась пополам. О состоянии водителя ничего не известно.

Добавим, что в тридцатикилометровой зоне Ростовской АЭС установлены 22 пункта АСКРО. Все они работают 24 часа в сутки.

Ранее иномарка переехала школьника в Ростовской области.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Ростовская АЭС#Автомобили#Водители#Происшествия#Радиация
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