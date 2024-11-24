Автомобиль снес пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС

Posted 24 ноября, 08:27
Published 24 ноября, 08:27
Modified 24 ноября, 11:00
Updated 24 ноября, 11:00
ДТП произошло утром 23 ноября в хуторе Крутом Цимлянского района. Водитель двигался по проезжей части на большой скорости, потерял управление и протаранил павильон АСКРО — автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. Он находится в радиусе 30 километров от Ростовской АЭС.
На кадрах видно, что сильный удар сместил конструкцию с фундамента. По словам очевидцев, оборудование контроля не перестало работать. Автомобилю досталось сильнее — вся его передняя часть сжалась пополам. О состоянии водителя ничего не известно.
Добавим, что в тридцатикилометровой зоне Ростовской АЭС установлены 22 пункта АСКРО. Все они работают 24 часа в сутки.
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