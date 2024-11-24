Двухэтажный дом сгорел из-за фена в Ростовской области

Инцидент произошел в двухэтажном частном доме в дачном товариществе «Судоремонтник» Неклиновского района Ростовской области. Мужчина сушил волосы, когда фен вспыхнул прямо у него в руках. От страха он бросил устройство и выбежал из помещения. А в это время огонь начал распространятся по всему жилью.