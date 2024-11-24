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Posted 24 ноября, 14:47

Published 24 ноября, 14:47

Modified 24 ноября, 14:49

Updated 24 ноября, 14:49

Частный дом сгорел из-за неисправного фена в Ростовской области

Двухэтажный дом сгорел из-за фена в Ростовской области

24 ноября 2024, 14:47
Фото: 1MI. Частный дом сгорел из-за неисправного фена в Ростовской области
Обычная сушка волос обернулась для жителя Ростовской области большой трагедией. За считанные минуты мужчина лишился дома, сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в двухэтажном частном доме в дачном товариществе «Судоремонтник» Неклиновского района Ростовской области. Мужчина сушил волосы, когда фен вспыхнул прямо у него в руках. От страха он бросил устройство и выбежал из помещения. А в это время огонь начал распространятся по всему жилью.

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Возгорание заметили соседи и вызвали спасателей. На место происшествия приехали 12 огнеборцев и три единицы спецтехники. Пламя ликвидировали на 80 квадратных метрах. Фактически сгорел весь двухэтажный дом.

До этого жители Ростовской области остались без дома из-за люстры. Пожар начался ранним утром из-за короткого замыкания.

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#Валерия Кострова#Ростовская область#Пожар#Спасатели#Дом#Огонь#МЧС России#Происшествия#Пламя
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