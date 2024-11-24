Двухэтажный дом сгорел из-за фена в Ростовской области

Posted 24 ноября, 14:47
Published 24 ноября, 14:47
Modified 24 ноября, 14:49
Updated 24 ноября, 14:49
Инцидент произошел в двухэтажном частном доме в дачном товариществе «Судоремонтник» Неклиновского района Ростовской области. Мужчина сушил волосы, когда фен вспыхнул прямо у него в руках. От страха он бросил устройство и выбежал из помещения. А в это время огонь начал распространятся по всему жилью.
Возгорание заметили соседи и вызвали спасателей. На место происшествия приехали 12 огнеборцев и три единицы спецтехники. Пламя ликвидировали на 80 квадратных метрах. Фактически сгорел весь двухэтажный дом.
До этого жители Ростовской области остались без дома из-за люстры. Пожар начался ранним утром из-за короткого замыкания.