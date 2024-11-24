ФК «Ростов» потратит на услуги стюардов более 3 миллионов рублей

Добавим, что стюарды (неофициальное название) — сотрудники арены, обеспечивающие безопасное и комфортное пребывание гостей на стадионе. Они контролируют зрителей на протяжении всего мачта, занимаются их рассадкой и урегулированием конфликтов. Также контролеры-распорядители при необходимости информируют болельщиков и оказывают помощь при ЧП. При этом стюардам строго на строго запрещается смотреть матч, на котором они работают.