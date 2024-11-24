ФК «Ростов» потратит на услуги стюардов более 3 миллионов рублей

Posted 24 ноября, 17:07
Published 24 ноября, 17:07
Modified 24 ноября, 17:09
Updated 24 ноября, 17:09
Футбольная команда «Ростов» ищет исполнителя услуг по организации работы контролеров-распорядителей. Они должны обеспечивать безопасность и следить за контрольно-пропускным режимом во время проведения первого домашнего матча ¼ финала Кубка России по футболу сезона 2024–2025 года. За работу подрядчик получит 3,1 миллиона рублей. Уже вечером 27 ноября «желто-синие» встретятся на «Ростов-Арена» с московский «Спартаком».
Добавим, что стюарды (неофициальное название) — сотрудники арены, обеспечивающие безопасное и комфортное пребывание гостей на стадионе. Они контролируют зрителей на протяжении всего мачта, занимаются их рассадкой и урегулированием конфликтов. Также контролеры-распорядители при необходимости информируют болельщиков и оказывают помощь при ЧП. При этом стюардам строго на строго запрещается смотреть матч, на котором они работают.
Ранее стало известно, что главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о своих планах уйти на пенсию.