Итоги недели: в МВД Таганрога прошли обыски, а в Ростове дети болеют менингитом

А вот второй беспилотник сбили в районе трассы в Белокалитвинском районе. Летательный аппарат взорвался, а его осколки прилетели в грузовой автомобиль «Газель». В это время в салоне машины находился водитель из Волгограда, который решил сделать остановку и передохнуть. Мужчину госпитализировали с ранениями. Сейчас о состоянии его здоровья ничего неизвестно.