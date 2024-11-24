Итоги недели: в МВД Таганрога прошли обыски, а в Ростове дети болеют менингитом

Posted 24 ноября, 17:06
Published 24 ноября, 17:06
Modified 24 ноября, 17:08
Updated 24 ноября, 17:08
Ночью 19 ноября Ростовская область вновь стала целью атаки беспилотных летательных аппаратов. Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что на регион атаковали два БПЛА. Первый из них системы ПВО успешно ликвидировали на подлете к Таганрогу. В результате этого происшествия обошлось без разрушений, и никто не пострадал.
А вот второй беспилотник сбили в районе трассы в Белокалитвинском районе. Летательный аппарат взорвался, а его осколки прилетели в грузовой автомобиль «Газель». В это время в салоне машины находился водитель из Волгограда, который решил сделать остановку и передохнуть. Мужчину госпитализировали с ранениями. Сейчас о состоянии его здоровья ничего неизвестно.
20 ноября заместитель руководителя Роспотребнадзора по Ростовской области Екатерина Ерганова рассказала СМИ о том, что в Ростове-на-Дону двое детей заболели менингитом. Оба являются воспитанниками детского сада №37 Октябрьского района. Учреждение закрыто на карантин до 30 ноября.
Напомним, что речь идет о том же детсаде, в котором сотрудники прокуратуры и Следственного комитета начали проверки из-за того, то сразу 14 детей заразились энтеровирусной инфекцией.
Отметим, что менингит — опасное заболевание, при котором происходит воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга. Он отличается тяжестью протекания, высокой смертностью в остром периоде, а также последствиями, порой необратимыми. У пациентов с этим диагнозом бывают нарушения умственного развития, параличи, глухота и многое другое.
21 ноября в СМИ появилась информация о том, что силовики провели обыски у начальника Управления МВД по Таганрогу Владимира Грекова. Оперативные мероприятия могли быть связаны с уголовным делом против экс-начальника ГАИ Аксайского района Сергея Селиванова.
По версии следствия, будучи начальником ГАИ Аксайского района Селиванов каждый месяц требовал с подчиненных по 8,5 тысячи рублей за покровительство. Кроме того, он регулярно получал деньги от собственника штрафстоянки, на которую по его указанию привозили автомобили нарушителей ПДД.
До апреля 2024 года Греков занимал пост главы Управления МВД по Таганрогу, а Селиванов был его подчиненным. Уже в августе начальника ГАИ задержали по обвинению в систематическом получении взяток от коллег. Сотрудники сами пожаловались на Селиванова в ФСБ.
Добавим, что официально об обысках у Владимира Грекова и его участии в уголовном деле не сообщалось.