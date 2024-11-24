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Posted 24 ноября, 05:43

Published 24 ноября, 05:43

Modified 24 ноября, 05:55

Updated 24 ноября, 05:55

Мужчина перерезал горло полицейскому и получил пулю в ногу в Ростове-на-Дону

Мужчина ударил ножом в горло полицейского у вокзала в Ростове-на-Дону

24 ноября 2024, 05:43
Фото: 1MI. Мужчина перерезал горло полицейскому и получил пулю в ногу в Ростове-на-Дону
В Ростове мужчина ранил ножом полицейского в районе ж/д вокзала. После ЧП правоохранители выстрелили в ногу нападавшему и задержали его, сообщает УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел вечером 23 ноября, когда полицейские патрулировали привокзальную площадь. Пока они проверяли документы у группы людей, к ним подошел рядом стоящий мужчина.

— Он начал вести себя неадекватно и агрессивно по отношению к стражу порядка, — рассказали в ведомстве.

В какой-то момент мужчина схватил нож и ударил полицейского в шею. В ответ ему выстрелили в ногу.

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В результате происшествия оба раненых попали в больницу. При этом правоохранитель лежит в реанимации — очевидно, травма оказалась тяжелой. Нападавшего с пулевым ранением тоже доставили в медучреждение сразу после задержания. О возбуждении дела в отношении мужчины информация не уточняется.

Ранее стало известно о поджоге на ж/д станции в Ростовской области, который устроили юноши за 40 тысяч рублей, обещанных террористами.

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