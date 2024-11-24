Мужчина ударил ножом в горло полицейского у вокзала в Ростове-на-Дону

В результате происшествия оба раненых попали в больницу. При этом правоохранитель лежит в реанимации — очевидно, травма оказалась тяжелой. Нападавшего с пулевым ранением тоже доставили в медучреждение сразу после задержания. О возбуждении дела в отношении мужчины информация не уточняется.