Мужчина ударил ножом в горло полицейского у вокзала в Ростове-на-Дону

Posted 24 ноября, 05:43
Published 24 ноября, 05:43
Modified 24 ноября, 05:55
Updated 24 ноября, 05:55
Инцидент произошел вечером 23 ноября, когда полицейские патрулировали привокзальную площадь. Пока они проверяли документы у группы людей, к ним подошел рядом стоящий мужчина.
— Он начал вести себя неадекватно и агрессивно по отношению к стражу порядка, — рассказали в ведомстве.
В какой-то момент мужчина схватил нож и ударил полицейского в шею. В ответ ему выстрелили в ногу.
В результате происшествия оба раненых попали в больницу. При этом правоохранитель лежит в реанимации — очевидно, травма оказалась тяжелой. Нападавшего с пулевым ранением тоже доставили в медучреждение сразу после задержания. О возбуждении дела в отношении мужчины информация не уточняется.
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