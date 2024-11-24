«Мы что ли в рабстве?»: жители сообщили о насильном захвате СНТ в Ростове-на-Дону

Posted 24 ноября, 13:50
Published 24 ноября, 13:50
Modified 24 ноября, 13:52
Updated 24 ноября, 13:52
Садовое товарищество «Зодчий» располагается на Северном в Ростове, недалеко от Щепкинского леса. Жильцы пожаловались, что уже больше года их СНТ пытаются незаконно «захватить».
История началась летом 2023 года. Житель «Зодчего» Михаил Шепелявцев, по словам соседей, подал в госорганы поддельные документы о якобы состоявшемся собрании садоводов. Он указал, что его избрали председателем, а сами собственники СНТ приняли решение ликвидировать садоводство.
«Все члены СНТ „Зодчий“ против ликвидации и ни о каком собрании не знали, никаких документов о ликвидации не подписывали», — рассказывает местная жительница Екатерина Макарюха.
Действующий председатель СНТ Михаил Бордюгов полагает, что Шепелявцев хотел, дескать, заполучить лежавшие на счету «Зодчего» пять миллионов рублей. Их жители собрали на газификацию.
«Ему не хватило буквально одного дня. Мы узнали об этом. Срочно приняли меры. Мы провели своё собрание и подали на него заявление в суд», — вспоминает Михаил Бордюгов.
Суд встал на сторону садоводов и признал недействительными документы Шепелявцева. Соседи надеялись, что «он успокоится».
История повторилась в ноябре этого года. Неизвестные люди прибыли в СНТ. Они рассказали, что прописаны в доме Шепелявцева, и собираются провести новое собрание собственников.
«Жителей СНТ к голосованию не пригласили, бюллетени голосования не показали. Говорили, что будет новый председатель, а кто и кого выбирают не сказали», — говорит Екатерина.
«Рассказали, что они выбирают нам управляющую компанию. Документы какие-либо предоставить отказались. Сами нам всё выбрать хотят вместо нас. Мы что ли в рабстве у них?» — иронизирует председатель «Зодчего» Михаил Бордюгов.
По словам садоводов, надзорные и правоохранительные органы никак не реагируют на обращения. Но после нового витка конфликта люди снова собираются писать заявления в полицию, прокуратуру, Следком и даже готовы дойти до приёмной президента.
«Будем писать обращения каждый месяц», — говорит председатель СНТ.
Сам Шепелявцев в беседе с RostovGazeta мошенником назвал Бордюгова. Он уверен, что тот незаконно стал председателем. По его словам, после смерти учредителей «Зодчего» Бордюгов якобы сам подделал подписи, чтобы стать председателем.
«Я хотел это садоводство ликвидировать, потому что его учредители умерли. Судья сказала, что я не имею права ликвидировать, потому что не являюсь учредителем», — рассказывает Шепелявцев.
О нынешней ситуации собеседник ничего сказать не смог. Он заявил, что по состоянию здоровья не общается с соседями.
«Ребята занимаются. У меня здоровья просто нет», — заключает Шепелявцев.
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