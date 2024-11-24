На двух улицах в центре Ростова-на-Дону запретят остановку автомобилей

Так, запрет начнет действовать с конца месяца, а именно с 30 ноября. Водители не смогут останавливаться с северной стороны улицы Темерницкой на отрезке от здания №71 до переулка Семашко. То же самое касается и улицы Текучева. Остановка будет запрещена на участке от дома №344 до проспекта Театрального.