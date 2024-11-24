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Posted 24 ноября, 10:51

Published 24 ноября, 10:51

Modified 24 ноября, 10:53

Updated 24 ноября, 10:53

На двух улицах в центре Ростова-на-Дону запретят остановку автомобилей

На двух улицах в центре Ростова-на-Дону запретят остановку автомобилей

24 ноября 2024, 10:51
Фото: 1MI. На двух улицах в центре Ростова-на-Дону запретят остановку автомобилей
Для улучшения пропускной способности дорог в Ростове-на-Дону введут ограничения на остановку транспортных средств в центре города. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

Так, запрет начнет действовать с конца месяца, а именно с 30 ноября. Водители не смогут останавливаться с северной стороны улицы Темерницкой на отрезке от здания №71 до переулка Семашко. То же самое касается и улицы Текучева. Остановка будет запрещена на участке от дома №344 до проспекта Театрального.

Добавим, что запрет на остановку и стоянку автомобилей будет круглосуточным.

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До этого подобный запрет начал действовать на проспекте Коммунистическом в Ростове-на-Дону.

Ранее эксперт оценил возможность увеличения скоростного режима до 150 километров в час на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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