На подростка из Батайска завели дело за ложь о «минировании» школы Новосибирска

Posted 24 ноября, 12:20
Published 24 ноября, 12:20
Modified 24 ноября, 12:22
Updated 24 ноября, 12:22
Известно, что в сентябре 2024 года одна из школ Новосибирска обратилась в полицию после того, как в ее социальные сети пришло подозрительное сообщение. В нем говорилось, что в здании находится опасный предмет, способный навредить жизни и здоровью учеников и сотрудников образовательного учреждения. Автор письма был готов раскрыть местоположение этого объекта после получения денежного вознаграждения.
Местные правоохранительные органы оперативно вычислили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 15-летний житель Батайска. Полицейские нагрянули к подростку домой и провели обыск. В ходе проверки были изъяты смартфон и компьютер, с которых были отправлены ложные сообщения.
Следователь ОП №6 «Октябрьский» УМВД России по Новосибирску возбудил уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Добавим, что по общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет. Однако ввиду высокой общественной опасности за совершение преступления по статье 207 УК РФ, осудить могут и подростков, которые уже достигли 14 лет. Жителю Ростовской области может грозить штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Ранее другие подростки были отправлены в СИЗО по делу о продаже наркотиков в Ростовской области.