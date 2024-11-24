На подростка из Батайска завели дело за ложь о «минировании» школы Новосибирска

Добавим, что по общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет. Однако ввиду высокой общественной опасности за совершение преступления по статье 207 УК РФ, осудить могут и подростков, которые уже достигли 14 лет. Жителю Ростовской области может грозить штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.