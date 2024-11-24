Пассажир иномарки погиб в ДТП после столкновения с деревом в Ростовской области

Posted 24 ноября, 09:45
Published 24 ноября, 09:45
Modified 24 ноября, 09:47
Updated 24 ноября, 09:47
Смертельное ДТП произошло днем 23 ноября на улице Смирнова в станице Багаевской. Водитель Chevrolet Lanos двигался по дороге и недалеко от дома №113 начал терять управление. Машина полетела в сторону обочины и врезалась в дерево.
В аварии погиб пассажир — 29-летний мужчина, по всей видимости основной удар пришелся именно на него. Водителя с травмами госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции выясняют все детали инцидента.
Ранее сразу три человека пострадали в ДТП под Ростовом-на-Дону из-за уснувшего водителя. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с такси. Кадры с места происшествия можно посмотреть в материале RostovGazeta.