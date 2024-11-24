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Posted 24 ноября, 09:45

Published 24 ноября, 09:45

Modified 24 ноября, 09:47

Updated 24 ноября, 09:47

Пассажир иномарки погиб в ДТП после столкновения с деревом в Ростовской области

Пассажир иномарки погиб в ДТП после столкновения с деревом в Ростовской области

24 ноября 2024, 09:45
Фото: 1MI. Пассажир иномарки погиб в ДТП после столкновения с деревом в Ростовской области
В Ростовской области женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево. В аварии погиб пассажир легкового автомобиля, информирует Госавтоинспекция региона.

Смертельное ДТП произошло днем 23 ноября на улице Смирнова в станице Багаевской. Водитель Chevrolet Lanos двигался по дороге и недалеко от дома №113 начал терять управление. Машина полетела в сторону обочины и врезалась в дерево.

В аварии погиб пассажир — 29-летний мужчина, по всей видимости основной удар пришелся именно на него. Водителя с травмами госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции выясняют все детали инцидента.

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Ранее сразу три человека пострадали в ДТП под Ростовом-на-Дону из-за уснувшего водителя. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с такси. Кадры с места происшествия можно посмотреть в материале RostovGazeta.

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