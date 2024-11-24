Подростка-зацепера ударило током на крыше вагона в Ростове-на-Дону

О происшествии стало известно 24 ноября на улице Амбулаторной. По информации УТ МВД России по СКФО, 14-летний ростовчанин забирался на вагон пассажирского поезда, когда получил разряд электричества. От мощного удара подросток упал на землю. Очевидцы тут же вызвали бригаду скорой помощи.