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Posted 24 ноября, 06:06

Published 24 ноября, 06:06

Modified 24 ноября, 06:08

Updated 24 ноября, 06:08

Врачи борются за жизнь подростка, которого ударило током на поезде в Ростове

Подростка-зацепера ударило током на крыше вагона в Ростове-на-Дону

24 ноября 2024, 06:06
Фото: 1MI. Врачи борются за жизнь подростка, которого ударило током на поезде в Ростове
Подросток пытался забраться на вагон проезжавшего поезда в Ростове. Мальчик чудом выжил после мощного разряда тока. За его жизнь борются врачи.

О происшествии стало известно 24 ноября на улице Амбулаторной. По информации УТ МВД России по СКФО, 14-летний ростовчанин забирался на вагон пассажирского поезда, когда получил разряд электричества. От мощного удара подросток упал на землю. Очевидцы тут же вызвали бригаду скорой помощи.

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Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. Мальчик чудом выжил: нередко подобные случаи заканчиваются гибелью детей, решивших забраться на поезд. В каком состоянии находится подросток, неизвестно. Очевидно, он получил множество ожогов.

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