Подростка-зацепера ударило током на крыше вагона в Ростове-на-Дону

Posted 24 ноября, 06:06
Published 24 ноября, 06:06
Modified 24 ноября, 06:08
Updated 24 ноября, 06:08
О происшествии стало известно 24 ноября на улице Амбулаторной. По информации УТ МВД России по СКФО, 14-летний ростовчанин забирался на вагон пассажирского поезда, когда получил разряд электричества. От мощного удара подросток упал на землю. Очевидцы тут же вызвали бригаду скорой помощи.
Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. Мальчик чудом выжил: нередко подобные случаи заканчиваются гибелью детей, решивших забраться на поезд. В каком состоянии находится подросток, неизвестно. Очевидно, он получил множество ожогов.