Появилось видео первого снега в Ростове-на-Дону

Posted 24 ноября, 10:05
Published 24 ноября, 10:05
Modified 24 ноября, 10:05
Updated 24 ноября, 10:05
В воскресенье утром 24 ноября, около 09.30 мск, в Ростове-на-Дону пошел снег. Сначала город начал заливать дождь, а потом посыпались крупные хлопья снега. Однако сугробов ждать пока рано, так как температура воздуха не опустилась ниже 0 градусов. На кадрах видно, что снег тает, не успев долететь до земли.
Напомним, что ранее синоптики предупреждали ростовчан о резкой смене погоды. До конца ноября в городе ожидаются ливни, снег и сильный ветер. До конца месяца также возможны туманы и гололед.
Ранее в Ростовской области уже выпадал снег. Трасса М-4 «Дон» полностью покрылась льдом, поэтому дорога стала неимоверно скользкой. Кадры заснеженной автодороги можно посмотреть в материале RostovGazeta.