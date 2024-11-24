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Posted 24 ноября, 10:05

Published 24 ноября, 10:05

Modified 24 ноября, 10:05

Updated 24 ноября, 10:05

Появилось видео первого снега в Ростове-на-Дону

Появилось видео первого снега в Ростове-на-Дону

24 ноября 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney. Появилось видео первого снега в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону прошел первый снег. Однако он растаял также быстро, как и начался, видео мимолетного снегопада прислали корреспонденты RostovGazeta.

В воскресенье утром 24 ноября, около 09.30 мск, в Ростове-на-Дону пошел снег. Сначала город начал заливать дождь, а потом посыпались крупные хлопья снега. Однако сугробов ждать пока рано, так как температура воздуха не опустилась ниже 0 градусов. На кадрах видно, что снег тает, не успев долететь до земли.

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Видео: Изображение Midjourney. Появилось видео первого снега в Ростове-на-Дону

Напомним, что ранее синоптики предупреждали ростовчан о резкой смене погоды. До конца ноября в городе ожидаются ливни, снег и сильный ветер. До конца месяца также возможны туманы и гололед.

Ранее в Ростовской области уже выпадал снег. Трасса М-4 «Дон» полностью покрылась льдом, поэтому дорога стала неимоверно скользкой. Кадры заснеженной автодороги можно посмотреть в материале RostovGazeta.

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