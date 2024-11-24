Появилось видео первого снега в Ростове-на-Дону

В воскресенье утром 24 ноября, около 09.30 мск, в Ростове-на-Дону пошел снег. Сначала город начал заливать дождь, а потом посыпались крупные хлопья снега. Однако сугробов ждать пока рано, так как температура воздуха не опустилась ниже 0 градусов. На кадрах видно, что снег тает, не успев долететь до земли.