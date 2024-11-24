Ростовская область может стать следующей целью ВСУ для удара ракетами ATACMS

Posted 24 ноября, 06:17
Published 24 ноября, 06:17
Modified 24 ноября, 06:19
Updated 24 ноября, 06:19
По информации издания «Газета» со ссылкой Wall Street Journal, именно донской регион является одной из крупнейших концентраций, на которую потенциально может нацелиться Украина.
При этом отмечается, что дальнобойных боеприпасов будет достаточно для запуска по четырем военным аэродромам в Ростовской области.
Однако цели не ограничиваются Ростовской областью. В Вашингтоне подготовили карту, на которой отметили для Украины порядка двух сотен объектов в России, по которым можно нанести удар с помощью ATACMS.
Тем временем жители донского региона изучают план действий в случае ракетной атаки. Важные правила для населения публиковала RostovGazeta.