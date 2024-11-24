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Posted 24 ноября, 20:23

Published 24 ноября, 20:23

Modified 24 ноября, 20:25

Updated 24 ноября, 20:25

Самолет авиакомпании «Азимут» из Ростова загорелся при посадке в Турции

Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Турции

24 ноября 2024, 20:23
Фото: Шедеврум. Самолет авиакомпании «Азимут» из Ростова загорелся при посадке в Турции
Самолет ростовской авиакомпании «Азимут», которая является базовым перевозчиком аэропорта Платов, вспыхнул при посадке в Турции, сообщает Газета.Ru со ссылкой на портал Airporthaber.

По информации источника, самолет Sukhoi Superjet 100-95LR выполнял рейс Сочи — Анталия, когда у него внезапно загорелся двигатель. Пожарные экстренно прибыли в аэропорт, чтобы начать ликвидацию возгорания. Взлетно-посадочную полосу, на которую сел авиалайнер пришлось временно закрыть.

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Видео: Шедеврум. Самолет авиакомпании «Азимут» из Ростова загорелся при посадке в Турции

На кадрах очевидцев, которые опубликовал телеграм-канал BAZA, видно, что пламя охватило всю нижнюю часть самолета, а дым от места происшествия разлетается на десятки километров.

По предварительным данным, никто из 74 пассажиров и экипажа не пострадал.

Напомним, что аэропорт Платов закрыт с 24 февраля 2022 года.

Ранее двухэтажный дом полностью сгорел из-за фена в Ростовской области.

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