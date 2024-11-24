Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Турции

По информации источника, самолет Sukhoi Superjet 100-95LR выполнял рейс Сочи — Анталия, когда у него внезапно загорелся двигатель. Пожарные экстренно прибыли в аэропорт, чтобы начать ликвидацию возгорания. Взлетно-посадочную полосу, на которую сел авиалайнер пришлось временно закрыть.