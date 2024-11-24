Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Турции

Posted 24 ноября, 20:23
Published 24 ноября, 20:23
Modified 24 ноября, 20:25
Updated 24 ноября, 20:25
По информации источника, самолет Sukhoi Superjet 100-95LR выполнял рейс Сочи — Анталия, когда у него внезапно загорелся двигатель. Пожарные экстренно прибыли в аэропорт, чтобы начать ликвидацию возгорания. Взлетно-посадочную полосу, на которую сел авиалайнер пришлось временно закрыть.
На кадрах очевидцев, которые опубликовал телеграм-канал BAZA, видно, что пламя охватило всю нижнюю часть самолета, а дым от места происшествия разлетается на десятки километров.
По предварительным данным, никто из 74 пассажиров и экипажа не пострадал.
Напомним, что аэропорт Платов закрыт с 24 февраля 2022 года.
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