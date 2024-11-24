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Posted 24 ноября, 13:37

Published 24 ноября, 13:37

Modified 24 ноября, 13:39

Updated 24 ноября, 13:39

В Ростовской области бушует снежный шторм

Снежный шторм надвигается на Ростовскую область

24 ноября 2024, 13:37
Фото: 1MI. В Ростовской области бушует снежный шторм
Арктический холодный воздух пришел на территорию Ростовской области. В ближайшие пару дней погода резко ухудшится, сообщает региональный ДПЧС.

В воскресенье, 24 ноября, Ростовскую область окутали арктические воздушные массы. Так, на западе региона ночью температура составит +3…+8 градусов, с понижением утром и днем до -2…+3 градусов, а на его восточной половине ночью температура будет колебаться от +5 до +10, утром и днем — до 0…+5 градусов.

Ожидаются дожди и мокрый снег, кроме того, есть вероятность образования гололедицы. Местами может начаться налипание снега на проводах и деревьях. На севере прогнозируют метель. Ветер ускорится до 18 метров в секунду.

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В понедельник, 25 ноября, будет похожая ситуация. Температура понизится еще на 2-4 градуса. В некоторых частях области возникнут гололёдно-изморозевые явления. Порывы ветра стихнут, но не сильно — до 16 метров в секунду.

Добавим, что в этот период водителям рекомендуется быть особо внимательными и аккуратными во время движения, так как на дорогах будет сохраняться гололед. Автомобилистам не стоит разгоняться и обгонять другие транспортные средства.

Ранее появилось видео первого снега в Ростове-на-Дону.

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