Снежный шторм надвигается на Ростовскую область

Posted 24 ноября, 13:37
Published 24 ноября, 13:37
Modified 24 ноября, 13:39
Updated 24 ноября, 13:39
В воскресенье, 24 ноября, Ростовскую область окутали арктические воздушные массы. Так, на западе региона ночью температура составит +3…+8 градусов, с понижением утром и днем до -2…+3 градусов, а на его восточной половине ночью температура будет колебаться от +5 до +10, утром и днем — до 0…+5 градусов.
Ожидаются дожди и мокрый снег, кроме того, есть вероятность образования гололедицы. Местами может начаться налипание снега на проводах и деревьях. На севере прогнозируют метель. Ветер ускорится до 18 метров в секунду.
В понедельник, 25 ноября, будет похожая ситуация. Температура понизится еще на 2-4 градуса. В некоторых частях области возникнут гололёдно-изморозевые явления. Порывы ветра стихнут, но не сильно — до 16 метров в секунду.
Добавим, что в этот период водителям рекомендуется быть особо внимательными и аккуратными во время движения, так как на дорогах будет сохраняться гололед. Автомобилистам не стоит разгоняться и обгонять другие транспортные средства.
Ранее появилось видео первого снега в Ростове-на-Дону.