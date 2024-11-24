Снежный шторм надвигается на Ростовскую область

В воскресенье, 24 ноября, Ростовскую область окутали арктические воздушные массы. Так, на западе региона ночью температура составит +3…+8 градусов, с понижением утром и днем до -2…+3 градусов, а на его восточной половине ночью температура будет колебаться от +5 до +10, утром и днем — до 0…+5 градусов.