Стал известен прогноз погоды в Ростове-на-Дону на весь декабрь

Небольшое потепление возможно 26 декабря (+4 градуса днем и +2 ночью). Однако после этого снова похолодает до нуля и ниже. Первый в декабре снег выпадет за несколько дней до Нового года, 29 декабря (сразу после ливня 28-го). На улице будет 0 градусов днем и -3 — ночью, поэтому белый покров не растает на следующий день. Самые холодные дни в декабре выпадут на 30 и 31 числа. Столбик термометра покажет -1 градус днем и -3 градуса — ночью. А вот снега накануне новогодних праздников больше не предвидится.