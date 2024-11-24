Стал известен прогноз погоды в Ростове-на-Дону на весь декабрь

Posted 24 ноября, 07:51
Published 24 ноября, 07:51
Modified 24 ноября, 07:51
Updated 24 ноября, 07:51
После резкого похолодания 24 ноября до +1 градуса в донскую столицу через день придет мокрый снег (26 ноября). Осадки обещают всю первую половину дня. К вечеру снегопад прекратится, но к утру 27 числа обрушится на город с новой силой. Из-за плюсовой температуры в течение дня снежинки превратятся в капли дождя. А еще спустя сутки столбик термометра опустится до нуля градусов, что может привести к гололеду на дорогах.
Если улицы покроются коркой льда, пешеходам стоит подготовиться перед выходом из дома. Например, надеть ледоступы, прикрепить на одежду светоотражающие элементы. Особенно внимательными нужно быть при переходе проезжей части. Лучше убедиться, что автомобилисты готовы пропустить пешеходов, прежде чем идти к противоположной стороне дороги.
Водителям рекомендуется заменить резину на зимнюю, если они еще не успели этого сделать, и не лихачить во время гололеда. Нужно аккуратно вести машину, соблюдать дистанцию и боковой интервал, особенно на трассе, где риск попасть в ДТП куда выше.
Аналогичная погода сохранится в Ростове до конца месяца. Всю неделю ожидаются пасмурные дни, за исключением 29 и 30 ноября, когда ненадолго выглянет солнце.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в первую же неделю обещают потепление до +6 градусов днем и до +4 — ночью. Из осадков ожидается только дождь. Мощный ливень зальет город 6 декабря.
Затем в донской столице снова начнет падать температура воздуха. Столбик термометра в период с 7 по 13 декабря покажет около +3…+4 градусов днем и +1…+3 — в темное время суток. В среду, 11 декабря, прогнозируют сильный дождь, а следующей ночью ударят небольшие заморозки — до -1…0 градусов.
В течение нескольких дней с 13 по 16 декабря мороз по ночам станет еще больше — до -2 градусов. Днем при этом будет примерно -1. Ливень вернется в Ростов-на-Дону 18 и 20 декабря, но температура воздуха вернется к отметкам выше нуля: в районе +1…+2 градусов. Такая погода ожидается почти до конца месяца. Дожди пройдут еще 23 и 25 декабря.
Небольшое потепление возможно 26 декабря (+4 градуса днем и +2 ночью). Однако после этого снова похолодает до нуля и ниже. Первый в декабре снег выпадет за несколько дней до Нового года, 29 декабря (сразу после ливня 28-го). На улице будет 0 градусов днем и -3 — ночью, поэтому белый покров не растает на следующий день. Самые холодные дни в декабре выпадут на 30 и 31 числа. Столбик термометра покажет -1 градус днем и -3 градуса — ночью. А вот снега накануне новогодних праздников больше не предвидится.
В декабре прогнозируют всего три солнечных дня: 16, 17 декабря (несмотря на небольшой мороз) и 26, который будет одним из самых теплых в этом месяце.
Несмотря на обильные дожди и снег, количество осадков будет практически на уровне нормы. Ожидается 56 миллиметров при среднем допустимом значении в 52 миллиметра. Остается лишь надеяться, что с такой нормой справятся ливневки.
Самый снежным и морозный декабрь обещают в северных и восточных районах региона. Это Дубовский, Волгодонской, Орловский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонской, Миллеровский и Боковский.
В северной части весь месяц будет минусовая температура и много снега: 2, 7, 8, 10, 11, 17, 23-27, 29 и 30 декабря прогнозируют снегопад. Температура воздуха составит около -4…+1 днем и -7…0 — ночью. Самые холодные дни: 15, 16, 30 и 31 декабря.
На востоке будет чуть теплее: до -4 градусов ночью и от -3 до +4 — днем. С 10 по 12 декабря ожидается сильный ливень, но через день, 14 числа, вместо него пойдет снег. Также снегопад обещают 18, 21, 25, 29 и 30 декабря. Из-за небольшого потепления в отдельные дни (23 и 26 декабря) восточные районы накроет дождем.
В южной части (Сальский, Песчанокопский, Егорлыкский районы) заморозки начнутся только с 12 декабря. До тех пор температура воздуха составит до +5 градусов днем и до +3 — ночью. Затем столбик термометра опустится к -4…-1. С 20 по 28 число будет плюсовая температура (+1…+2), а с 29-го снова вернутся заморозки. Дожди пройдут 10, 11, 13, 20, 23, 28 и 29 декабря. Однако без снега жители юга региона не останутся: он выпадет 14 и 15 декабря.
В западных районах (Неклиновский, Матвеево-Курганский, город Таганрог) будет еще теплее, чем в южных. В первую неделю воздух прогреется до +5…+6 градусов, а заморозки появятся не раньше 13 числа. Практически весь декабрь на улице будет плюсовая температура, за исключением 13–17 декабря и 29–31 декабря. В эти дни на улице похолодает до -1 днем и -2 градусов — ночью. Осадки обещают 6, 9, 23, 27, 28 декабря (ливень) и 29 декабря — единственный день, когда выпадет снег.