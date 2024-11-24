Стали известны подробности нападения на полицейского у вокзала в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел вечером 23 ноября в Ростове-на-Дону. Правоохранители патрулировали привокзальную площадь и занимались профилактикой правонарушений. Внимание полицейских привлекала группа людей с большим количеством мешков и баулов. Стражи порядка подошли к ним для проверки документов, но в это время к разговору присоединился злоумышленник.