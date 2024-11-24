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Posted 24 ноября, 09:14

Published 24 ноября, 09:14

Modified 24 ноября, 09:16

Updated 24 ноября, 09:16

Стали известны подробности нападения на полицейского в Ростове-на-Дону

Стали известны подробности нападения на полицейского у вокзала в Ростове-на-Дону

24 ноября 2024, 09:14
Фото: 1MI. Стали известны подробности нападения на полицейского в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону транспортный полицейский получил ножевое ранение в шею при дежурстве на привокзальной площади, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел вечером 23 ноября в Ростове-на-Дону. Правоохранители патрулировали привокзальную площадь и занимались профилактикой правонарушений. Внимание полицейских привлекала группа людей с большим количеством мешков и баулов. Стражи порядка подошли к ним для проверки документов, но в это время к разговору присоединился злоумышленник.

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Агрессивно настроенный мужчина начал неадекватно вести себя по отношению к сотруднику полиции. Резко достал нож и ударил его в шею. Правоохранители выстрелили нападавшему в ногу и задержали его.

Полицейский был экстренно госпитализирован, сейчас он лежит в реанимации. Злоумышленника также увезли в больницу. Правоохранительные органы совместно со следователями уже устанавливают все детали произошедшего.

Ранее полиции пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного лихача в Ростовской области.

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