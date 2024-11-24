Стали известны подробности нападения на полицейского у вокзала в Ростове-на-Дону

Posted 24 ноября, 09:14
Published 24 ноября, 09:14
Modified 24 ноября, 09:16
Updated 24 ноября, 09:16
Инцидент произошел вечером 23 ноября в Ростове-на-Дону. Правоохранители патрулировали привокзальную площадь и занимались профилактикой правонарушений. Внимание полицейских привлекала группа людей с большим количеством мешков и баулов. Стражи порядка подошли к ним для проверки документов, но в это время к разговору присоединился злоумышленник.
Агрессивно настроенный мужчина начал неадекватно вести себя по отношению к сотруднику полиции. Резко достал нож и ударил его в шею. Правоохранители выстрелили нападавшему в ногу и задержали его.
Полицейский был экстренно госпитализирован, сейчас он лежит в реанимации. Злоумышленника также увезли в больницу. Правоохранительные органы совместно со следователями уже устанавливают все детали произошедшего.
Ранее полиции пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного лихача в Ростовской области.