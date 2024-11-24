Стало известно, где в Ростовской области самые низкие цены на мясо

Цены на курятину по всей территории Ростовской области примерно равны. Например, в Миллерово килограмм охлажденной или мороженной птицы продают в среднем за 180,63 рубля. В Ростове-на-Дону и Таганроге цены немного выше. Мясо курицы можно купить в среднем за 193,63 и 201,39 рубля соответственно.