Стало известно, где в Ростовской области самые низкие цены на мясо

Posted 24 ноября, 18:18
Published 24 ноября, 18:18
Modified 24 ноября, 18:20
Updated 24 ноября, 18:20
Из отчета ведомства следует, что самые низкие средние цены на зафиксированы в Шахтах — 541,49 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону средняя стоимость за килограмм составила 573,01 рубля, а в Таганроге — 600 рублей и 56 копеек.
Самая дешевая свинина оказалась в Ростове-на-Дону. Здесь килограммовый кусок мяса продают в среднем за 360,86 рубля. В Таганроге свинина стоит в среднем 398,29 рубля.
Цены на курятину по всей территории Ростовской области примерно равны. Например, в Миллерово килограмм охлажденной или мороженной птицы продают в среднем за 180,63 рубля. В Ростове-на-Дону и Таганроге цены немного выше. Мясо курицы можно купить в среднем за 193,63 и 201,39 рубля соответственно.
Ранее владелец пекарни объяснил, почему цены на выпечку в донской столице приблизились к московским.