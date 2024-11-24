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Posted 24 ноября, 18:18

Published 24 ноября, 18:18

Modified 24 ноября, 18:20

Updated 24 ноября, 18:20

Стало известно, где в Ростовской области выгоднее купить мясо

Стало известно, где в Ростовской области самые низкие цены на мясо

24 ноября 2024, 18:18
Фото: 1MI. Стало известно, где в Ростовской области выгоднее купить мясо

Ростовстат назвал города Ростовской области, где мясо дешевле

В Ростовской области самые низкие средние цены на мясо зафиксированы в Миллерово, Шахтах и Ростове-на-Дону, информирует Ростовстат.

Из отчета ведомства следует, что самые низкие средние цены на зафиксированы в Шахтах — 541,49 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону средняя стоимость за килограмм составила 573,01 рубля, а в Таганроге — 600 рублей и 56 копеек.

Самая дешевая свинина оказалась в Ростове-на-Дону. Здесь килограммовый кусок мяса продают в среднем за 360,86 рубля. В Таганроге свинина стоит в среднем 398,29 рубля.

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Цены на курятину по всей территории Ростовской области примерно равны. Например, в Миллерово килограмм охлажденной или мороженной птицы продают в среднем за 180,63 рубля. В Ростове-на-Дону и Таганроге цены немного выше. Мясо курицы можно купить в среднем за 193,63 и 201,39 рубля соответственно.

Ранее владелец пекарни объяснил, почему цены на выпечку в донской столице приблизились к московским.

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