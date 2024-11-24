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Posted 24 ноября, 11:30

Published 24 ноября, 11:30

Modified 24 ноября, 11:30

Updated 24 ноября, 11:30

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся дожди

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся дожди

24 ноября 2024, 11:30
Фото: 1MI. Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся дожди

Последняя неделя ноября в Ростове-на-Дону пройдет без дождей

Последняя неделя ноября в Ростове-на-Дону будет пасмурной, но без осадков, сообщают синоптики.

По прогнозу, в понедельник, 25 ноября, резко похолодает. Температура воздуха днем опустится с +10 градусов (воскресенье, 24 ноября) до +2 градусов, ночью ожидается до +1 градуса Цельсия. Ветер северный до 10 метров в секунду. Дождей не предвидится.

Вторник, 26 ноября, будет последним дождливым днем. В дневное время столбики термометров покажут до +2, а в ночное — до нуля градусов. Ожидается 0,6 миллиметра осадков. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.

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Среда, 27 ноября, будет пасмурной, но без осадков. Температурный диапазон в течение суток составит +1…+2 градуса. Северный ветер стихнет до 6 метров в секунду.

Добавим, что согласно прогнозу, следующая волна осадков начнется только в середине первой декады декабря.

Ранее стал известен прогноз погоды в Ростове-на-Дону на весь декабрь 2024 года.

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