Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся дожди

Posted 24 ноября, 11:30
Published 24 ноября, 11:30
Modified 24 ноября, 11:30
Updated 24 ноября, 11:30
По прогнозу, в понедельник, 25 ноября, резко похолодает. Температура воздуха днем опустится с +10 градусов (воскресенье, 24 ноября) до +2 градусов, ночью ожидается до +1 градуса Цельсия. Ветер северный до 10 метров в секунду. Дождей не предвидится.
Вторник, 26 ноября, будет последним дождливым днем. В дневное время столбики термометров покажут до +2, а в ночное — до нуля градусов. Ожидается 0,6 миллиметра осадков. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.
Среда, 27 ноября, будет пасмурной, но без осадков. Температурный диапазон в течение суток составит +1…+2 градуса. Северный ветер стихнет до 6 метров в секунду.
Добавим, что согласно прогнозу, следующая волна осадков начнется только в середине первой декады декабря.
Ранее стал известен прогноз погоды в Ростове-на-Дону на весь декабрь 2024 года.