Усиление снегопада прогнозируют в Ростове-на-Дону

Posted 24 ноября, 07:10
Published 24 ноября, 07:10
Modified 24 ноября, 07:10
Updated 24 ноября, 07:10
Мокрый снег продолжит идти весь день. Правда, полюбоваться снежным покровом в городе не удастся. Из-за плюсовой температуры снег моментально тает, превращаясь в лужи и грязь. Ночью обещают небольшие заморозки, до -1 градуса. Поэтому к утру 25 декабря последствия непогоды станут одним большим катком. Гололед продержится недолго: к середине дня снова потеплеет до +1 градуса.
На севере Ростовской области 24-25 числа начнется настоящая метель. Ветер со скоростью 14 метров в секунду будет разгонять снег в Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и соседних с ними районами. На дорогах тоже ожидается гололед. Температура воздуха местами опустится до -7 градусов.
По прогнозам синоптиков, за пару дней столбик термометра в Ростовской области опустится на 10-12 градусов.