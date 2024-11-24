Усиление снегопада прогнозируют в Ростове-на-Дону

Мокрый снег продолжит идти весь день. Правда, полюбоваться снежным покровом в городе не удастся. Из-за плюсовой температуры снег моментально тает, превращаясь в лужи и грязь. Ночью обещают небольшие заморозки, до -1 градуса. Поэтому к утру 25 декабря последствия непогоды станут одним большим катком. Гололед продержится недолго: к середине дня снова потеплеет до +1 градуса.