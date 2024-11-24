rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 07:10

Published 24 ноября, 07:10

Modified 24 ноября, 07:10

Updated 24 ноября, 07:10

Усиление снегопада прогнозируют в Ростове-на-Дону

Усиление снегопада прогнозируют в Ростове-на-Дону

24 ноября 2024, 07:10
Фото: 1MI. Усиление снегопада прогнозируют в Ростове-на-Дону
Утром 24 ноября в Ростове выпал снег. В течение суток синоптики обещают еще более сильный снегопад. По информации Северо-Кавказского УГМС, на следующий день из-за осадков появится гололед.

Мокрый снег продолжит идти весь день. Правда, полюбоваться снежным покровом в городе не удастся. Из-за плюсовой температуры снег моментально тает, превращаясь в лужи и грязь. Ночью обещают небольшие заморозки, до -1 градуса. Поэтому к утру 25 декабря последствия непогоды станут одним большим катком. Гололед продержится недолго: к середине дня снова потеплеет до +1 градуса.

Морозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября
Узнать подробнее

На севере Ростовской области 24-25 числа начнется настоящая метель. Ветер со скоростью 14 метров в секунду будет разгонять снег в Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и соседних с ними районами. На дорогах тоже ожидается гололед. Температура воздуха местами опустится до -7 градусов.

По прогнозам синоптиков, за пару дней столбик термометра в Ростовской области опустится на 10-12 градусов.

Читайте также:
Мокрый снег накроет Ростов-на-Дону на выходныхМокрый снег, гололед и морозы до -7 придут в Ростовскую область«Не зря обещали сугробы»: первый снег выпал в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Погода Ростов#Снег#Гололед#Снегопад#Мокрый снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика