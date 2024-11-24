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Posted 24 ноября, 15:50

Published 24 ноября, 15:50

Modified 24 ноября, 15:52

Updated 24 ноября, 15:52

В Таганроге водитель протаранил дорожный отбойник и въехал в дерево

В Таганроге водитель протаранил дорожный отбойник и въехал в дерево

24 ноября 2024, 15:50
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. В Таганроге водитель протаранил дорожный отбойник и въехал в дерево
Житель Ростовской области попал в больницу после того, как снес металлический отбойник и наехал на дерево, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась ночью 24 ноября на Транспортной улице в Таганроге. По предварительным данным, 40-летний водитель китайского легкого автомобиля Changan CS55Plus не справился с управлением и съехал с дороги. Сначала он протаранил отбойник, а затем врезался в дерево.

Переднюю часть машины буквально разворотило: бампер смяло, фары разбились, а колеса вывернулись. Из-за того, что металл деформировался можно разглядеть некоторые внутренние элементы и детали авто.

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Несмотря на то, что сработали подушки безопасности, водитель все равно пострадал. С места ДТП его сразу увезли в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

До этого пассажир иномарки погиб в ДТП после столкновения с деревом в Ростовской области.

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