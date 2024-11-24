В Таганроге водитель протаранил дорожный отбойник и въехал в дерево

Авария случилась ночью 24 ноября на Транспортной улице в Таганроге. По предварительным данным, 40-летний водитель китайского легкого автомобиля Changan CS55Plus не справился с управлением и съехал с дороги. Сначала он протаранил отбойник, а затем врезался в дерево.