В Таганроге водитель протаранил дорожный отбойник и въехал в дерево

Posted 24 ноября, 15:50
Published 24 ноября, 15:50
Modified 24 ноября, 15:52
Updated 24 ноября, 15:52
Авария случилась ночью 24 ноября на Транспортной улице в Таганроге. По предварительным данным, 40-летний водитель китайского легкого автомобиля Changan CS55Plus не справился с управлением и съехал с дороги. Сначала он протаранил отбойник, а затем врезался в дерево.
Переднюю часть машины буквально разворотило: бампер смяло, фары разбились, а колеса вывернулись. Из-за того, что металл деформировался можно разглядеть некоторые внутренние элементы и детали авто.
Несмотря на то, что сработали подушки безопасности, водитель все равно пострадал. С места ДТП его сразу увезли в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
До этого пассажир иномарки погиб в ДТП после столкновения с деревом в Ростовской области.