Банк «Центр-инвест» участвует в международной климатической конференции

Это мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения и согласования новой совместной цели в области климатического финансирования. Ученые и специалисты со всего мира обсудили текущую ситуацию по борьбе с глобальным потеплением, а также другие важнейшие экологические и социально-экономические проблемы.