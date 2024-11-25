Банк «Центр-инвест» участвует в международной климатической конференции

Posted 25 ноября, 14:43
Published 25 ноября, 14:43
Modified 25 ноября, 14:56
Updated 25 ноября, 14:56
Это мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения и согласования новой совместной цели в области климатического финансирования. Ученые и специалисты со всего мира обсудили текущую ситуацию по борьбе с глобальным потеплением, а также другие важнейшие экологические и социально-экономические проблемы.
Банк «Центр-инвест» принял участие в двух сессиях конференции. 16 ноября 2024 года состоялась экспертная сессия на тему «Россия на пути устойчивого развития: в поисках способов взаимодействия между иностранным и российским бизнесом». В рамках данного мероприятия Александр Долганов выступил с докладом, в котором поделился опытом развития ESG-банкинга в России на примере своей организации.
18 ноября 2024 года в рамках работы Национального павильона России на СОР29 состоялся «День бизнеса России», где прошла тематическая сессия «Лучшие практики декарбонизации российских компаний — поиски сбалансированных решений». Участники обсуждения рассмотрели амбициозные цели по декарбонизации крупных российских предприятий и вопросы управления климатическими рисками. Александр Долганов представил экспертизу банка «Центр-инвест» в области анализа и уменьшения углеродного следа ипотечных активов.
Долганов подчеркнул, что банк «Центр-инвест» подписал Принципы ответственного ведения бизнеса, которые выдвинуты Финансовой инициативой программы ООН по охране окружающей среды: «Мы занимаем проактивную позицию, делимся с коллегами нашим опытом и выступаем с инициативными предложениями по достижению прогресса в области климатических и социально-экономических показателей».
Председательство СОР29 представило 14 инициатив, которые акцентируют внимание на связи между климатической деятельностью и целями устойчивого развития, включая создание зеленых энергетических коридоров, хранилищ для зеленой энергии, чистый водород, уменьшение выбросов метана из органических отходов и развитие зеленых цифровых технологий.
Ежегодная Конференция ООН по вопросам изменениям климата, также известная как климатический саммит, проводится с 1995 года и объединяет страны-участницы Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этом году более 65 000 специалистов приняли участие в конференции.