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Posted 25 ноября, 14:43

Published 25 ноября, 14:43

Modified 25 ноября, 14:56

Updated 25 ноября, 14:56

Банк «Центр-инвест» участвует в международной климатической конференции

Банк «Центр-инвест» участвует в международной климатической конференции

25 ноября 2024, 14:43
Фото: 1MI.
Заместитель председателя правления банка «Центр-инвест», кандидат экономических наук Александр Долганов стал членом официальной делегации России на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей в Баку.

Это мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения и согласования новой совместной цели в области климатического финансирования. Ученые и специалисты со всего мира обсудили текущую ситуацию по борьбе с глобальным потеплением, а также другие важнейшие экологические и социально-экономические проблемы.

Банк «Центр-инвест» принял участие в двух сессиях конференции. 16 ноября 2024 года состоялась экспертная сессия на тему «Россия на пути устойчивого развития: в поисках способов взаимодействия между иностранным и российским бизнесом». В рамках данного мероприятия Александр Долганов выступил с докладом, в котором поделился опытом развития ESG-банкинга в России на примере своей организации.

18 ноября 2024 года в рамках работы Национального павильона России на СОР29 состоялся «День бизнеса России», где прошла тематическая сессия «Лучшие практики декарбонизации российских компаний — поиски сбалансированных решений». Участники обсуждения рассмотрели амбициозные цели по декарбонизации крупных российских предприятий и вопросы управления климатическими рисками. Александр Долганов представил экспертизу банка «Центр-инвест» в области анализа и уменьшения углеродного следа ипотечных активов.

Долганов подчеркнул, что банк «Центр-инвест» подписал Принципы ответственного ведения бизнеса, которые выдвинуты Финансовой инициативой программы ООН по охране окружающей среды: «Мы занимаем проактивную позицию, делимся с коллегами нашим опытом и выступаем с инициативными предложениями по достижению прогресса в области климатических и социально-экономических показателей».

Председательство СОР29 представило 14 инициатив, которые акцентируют внимание на связи между климатической деятельностью и целями устойчивого развития, включая создание зеленых энергетических коридоров, хранилищ для зеленой энергии, чистый водород, уменьшение выбросов метана из органических отходов и развитие зеленых цифровых технологий.

Ежегодная Конференция ООН по вопросам изменениям климата, также известная как климатический саммит, проводится с 1995 года и объединяет страны-участницы Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этом году более 65 000 специалистов приняли участие в конференции.

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