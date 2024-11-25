Молчун и так себе сити-менеджер: что известно о задержанном в Ростове главе Минтранса

Posted 25 ноября, 12:42
Published 25 ноября, 12:42
Modified 25 ноября, 14:22
Updated 25 ноября, 14:22
Виталий Кушнарев родился в хуторе Михайлове Тацинского района. В 1997 и 1998 годах окончил Новочеркасский государственный технический университет, где получил специальности горного инженера, экономиста-менеджера в рамках экономики и управления на предприятиях горной промышленности и геологоразведки.
После вуза сразу начал трудиться в администрации Белокалитвинского района, но кем именно, выяснить непросто. С 2010 года он перешел работать в областное правительство. На сайте регионального правительства в биографии с 1998 по 2014 году сказано лишь то, что он «замещал различные должности, в том числе руководящие, государственной гражданской и муниципальной службы».
В 2013 году он окончил Южный федеральный университет, став юристом. Там же он проходил дополнительное обучение на экономическом факультете по программе «Государственная конкурентная политика».
В 2014 году Виталий Кушнарев занял кресло министра транспорта Ростовской области. За два года его управления министерством сразу два сотрудника попали под суд за злоупотребления при проведении конкурсов на пассажирские перевозки. Пока шло следствие, в ноябре 2016 года депутаты Гордумы выбрали его сити-менеджером донской столицы.
Однако спустя полгода мэр то ли почувствовал, что не справляется с обязанностями, то ли хотел показать высокий уровень самокритики, но признался, что оценивает свою работу на «тройку».
— Есть у меня руководитель в лице губернатора, который мне и задачи ставит, и оценки, но если говорить по существу вопроса, то конечно не хотелось бы заниматься самобичеванием и поставить себе неуд, пока на троечку, — ответил тогда Кушнарев в ходе пресс-конференции.
В кресле главы администрации будущий депутат Госдумы задержался на три года. Весной 2019 года он уволился по собственному желанию. А вскоре после этого правоохранители организовали проверку после предположения депутата Заксобрания о возможной незаконности трат на концерт Сергея Лазарева. По словам народного избранника, выступление артиста оценивали в три миллиона рублей, а концерт организовал сам сити-менеджер.
Источник RostovGazeta сообщил, что в результате проверки растрата бюджетных средств не подтвердилась.
Многим глава администрации запомнился именно после огромного пожара летом 2017 года в центре Ростова. Сгорело около 10 тысяч квадратных метров жилого квартала на спуске к Дону. Пламя уничтожило сотню жилых зданий, пострадавшими признали больше 500 человек.
Сначала по городу ходили слухи о масштабном поджоге. Действительно, квартал очень уж подозрительно загорелся одновременно с разных сторон. Однако позже нашли других виноватых: сотрудников «Донэнерго» и замглавы Пролетарского района. По версии следствия, причиной самого крупного ЧП в городе стало короткое замыкание.
Еще ряд квартир и домов, чудом уцелевших после пожара, признали аварийными и подлежащими сносу. Но свято место пусто не бывает: в 2024 году стало известно, что появится на месте пепелища. Это будет очередной ЖК с домами высотой до 24 этажей.
После увольнения с должности главы администрации Ростова Виталий Кушнарев исчез из инфополя региона на целых два года. В апреле 2019 года экс-мэр вышел из тени: появились новости о том, что он подал документы в Госдуму по Южному избирательному округу № 152, в который входят Ворошиловский и Первомайский районы Ростова, Аксайский район и Новочеркасск.
Примечательно, что за 36 пленарных заседаний в течение полугода депутаты выступили 3,2 тысячи раз, произнеся более 750 тысяч слов. Виталий Кушнарев в этот список не попал. Он оказался среди тех, кто за все это время не произнес ни слова.
Последняя декларация о доходах депутата Госдумы была опубликована за 2021 год. Согласно документу, Виталий Кушнарев на двоих с супругой имел доход в 14,7 миллиона рублей, из которых только 3,3 миллиона — заработок парламентария.
У пары были две квартиры площадью 118 и 170 квадратных метров. На этом недвижимое имущество Виталия Кушнарева заканчивается. Зато его жена успела обзавестись крупными земельными участками, предназначенными для рынка, торговых объектов, складов, административного здания, бани и туалета — последний занимал почти 65 квадратных метров.
Кроме того, супруга владела сразу двумя машинами: BMW 650i и Mini Cooper. На главу семьи был зарегистрирован только BMW X5.
Не прошло и года, как Виталий Кушнарев снова появился в сводках новостей. На этот раз — не в самом лучшем свете. Один из telegram-каналов сообщал, что депутат Госдумы сбил 84-летнюю бабушку на улице Королева. После ДТП он остановился, вызвал экстренные службы и якобы покинул место аварии, не дожидаясь приезда скорой помощи и полиции.
Пострадавшую доставили в БСМП, где диагностировали перелом шейки бедра и перелом челюсти. В Госавтоинспекции эту информацию никак не комментировали, зато источники разных СМИ активно подтверждали происшествие.
Позже Виталий Кушнарев объяснил ситуацию. По его словам, это было не ДТП, а «инцидент». Парламентарий рассказал, как рядом с его стоявшим на месте автомобилем упала пенсионерка, спускавшаяся с бордюра. Якобы она оступилась и подвернула ногу. Мужчина бросился из машины оказывать помощь, вызвал «скорую», но никаких переломов не заметил. Кушнарев утверждал, что у женщины были ушибы, а контакта с его автомобилем он и вовсе не почувствовал.
— То, что пишут, что у женщины сломана шейка бедра, что я был в состоянии алкогольного опьянения — это все фейки, — говорил депутат Госдумы.
В марте 2023 года суд вынес приговор экс-министру ЖКХ Андрею Майеру, назначив ему 3,5 года заключения за превышение должностных полномочий при благоустройстве зеленых зон. Ущерб оценили в 300 миллионов рублей. Затем срок наказания увеличили до пяти лет. Бывший министр пытался обжаловать вердикт, но потерпел неудачу.
Примечательно, что в ходе слушания дела огласили показания экс-мэра Ростова (на момент совершения преступления действующего). Виталий Кушнарев заявил о своей непричастности. По его словам, он лишь вел переговоры с потенциальным инвестором и достиг «устных договоренностей», без подписей на бумагах. Почему не выделили деньги и кто допустил растрату бюджетных средств, экс-глава администрации не знает, так как моменту соглашения с министерство ЖКХ покинул свой пост. Да и сам проект благоустройства парка он счел недостаточно важным, чтобы глубоко вникать в него.
К лету 2024 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Виталия Кушнарева. А спустя две недели официально объявили о его назначении министром транспорта Ростовской области. И не просто министром, а замгубернатора.
Несмотря на богатый опыт в сфере управления и двух лет на этой самой должности, проблемы с транспортом в регионе так и не наладились. Ситуация дошла до того, что врио губернатора Юрий Слюсарь отправил его и главу администрации Ростова кататься в общественном транспорте, чтобы лично выявить недочеты. Спустя 40 минут поездки Виталий Кушнарев согласился, что работать есть над чем.
Не прошло и года после возвращения Кушнарева в региональное правительство, как он оказался в центре громкого дела. Его обвиняют в получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Как сообщают СМИ, чиновник и не отпирается, он согласился с обвинением. Вместе с министром взяли и его заместителя Дмитрия Мамелко. Тот с обвинением не согласен.
В пресс-службе регионального правительства заверили, что содействуют правоохранителям, а Минтранс продолжает работу в штатном режиме. Оказалось, отсутствие Виталия Кушнарева на рабочем месте с его заместителем никак не повлияло на решение задач.
Министра задержали на 72 часа. В ближайшие дни суд должен избрать ему меру пресечения.
Кровными узами Виталий Кушнарев и Василий Голубев, бывший губернатор Ростовской области, не связаны. Однако многие СМИ не раз упоминали о том, что они родственники. Экс-глава региона зачастую игнорировал подобные высказывания, но на пресс-конференции 2017 года все-таки объяснился. По его словам, Кушнарев ему не племянник.