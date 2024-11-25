Молчун и так себе сити-менеджер: что известно о задержанном в Ростове главе Минтранса

Примечательно, что в ходе слушания дела огласили показания экс-мэра Ростова (на момент совершения преступления действующего). Виталий Кушнарев заявил о своей непричастности. По его словам, он лишь вел переговоры с потенциальным инвестором и достиг «устных договоренностей», без подписей на бумагах. Почему не выделили деньги и кто допустил растрату бюджетных средств, экс-глава администрации не знает, так как моменту соглашения с министерство ЖКХ покинул свой пост. Да и сам проект благоустройства парка он счел недостаточно важным, чтобы глубоко вникать в него.